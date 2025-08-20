Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
PasaulisĮvykiai

Tragedija Afganistane: per autobuso avariją žuvo 78 žmonės

2025 m. rugpjūčio 20 d. 12:33
Pasak žiniasklaidos, per autobuso avariją gimtojoje šalyje žuvo dešimtys iš Irano deportuotų afganistaniečių. Žinių stotis „Tolonews“, remdamasi vietos šaltiniais, pranešė, kad žmonės nuo Irano sienos vyko į sostinę Kabulą, kai jų autobusas susidūrė su kita transporto priemone. Anot vietos valdžios, žuvo 78 žmogus.
Daugiau nuotraukų (1)
Afganistaną valdančio Talibano atstovas agentūrai „dpa“ patvirtino mirtiną incidentą ir tai, kad autobuso keleiviai buvo iš Irano grįžę afganistaniečių pabėgėliai. Vakarinės Herato provincijos, kuri ribojasi su Iranu, informacijos tarnybos atstovas tinkle „X“ pasidalijo nuotraukomis ir vaizdo įrašais iš nelaimės vietos. Juose matyti degantis autobusas, dirbantys gelbėtojai ir klykiantys žmonės.
Metų pradžioje Irane buvo 6 mln. afganistaniečių. Per praėjusius šešis mėnesius Irano vyriausybė 1,2 mln. afganistaniečių deportavo. Vidaus reikalų ministras Eskandaras Momenis paskelbė, kad iki kitų metų kovo šalį turės palikti dar 800 000 žmonių.
Ir Pakistanas šiuo metu išsiunčia daug afganistaniečių.
 
Afganistanasautobuso avarija

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.