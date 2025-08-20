Tragedija Afganistane: per autobuso avariją žuvo 78 žmonės

Afganistaną valdančio Talibano atstovas agentūrai „dpa“ patvirtino mirtiną incidentą ir tai, kad autobuso keleiviai buvo iš Irano grįžę afganistaniečių pabėgėliai. Vakarinės Herato provincijos, kuri ribojasi su Iranu, informacijos tarnybos atstovas tinkle „X“ pasidalijo nuotraukomis ir vaizdo įrašais iš nelaimės vietos. Juose matyti degantis autobusas, dirbantys gelbėtojai ir klykiantys žmonės.
Metų pradžioje Irane buvo 6 mln. afganistaniečių. Per praėjusius šešis mėnesius Irano vyriausybė 1,2 mln. afganistaniečių deportavo. Vidaus reikalų ministras Eskandaras Momenis paskelbė, kad iki kitų metų kovo šalį turės palikti dar 800 000 žmonių.
Ir Pakistanas šiuo metu išsiunčia daug afganistaniečių.