„Politico“: D. Trumpas spaudžia V. Orbaną keisti poziciją dėl Ukrainos

Pasak leidinio, tikslus Moldovos stojimo į ES laikas ir esminis žingsnis, vadinamas derybų grupės atidarymu, tebėra ginčytinas.
Rugpjūčio pradžioje „Politico“ rašė, kad Europos pareigūnai svarsto galimybę pradėti derybas su Moldova prieš rugsėjį vyksiančius rinkimus, bet ne su Ukraina.
Tačiau Ukraina ir daugelis jos sąjungininkių griežtai pasipriešino šiam žingsniui, teigdamos, kad tai būtų neteisingas signalas ukrainiečiams vykstant taikos deryboms, kurioms tarpininkauja JAV.
Tai, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas įtikino Vengrijos ministrą pirmininką Viktorą Orbaną, kuris priešinasi Ukrainos narystei ES, bet išreiškė pasirengimą paremti Moldovos kandidatūrą, atšaukti savo prieštaravimus Kyjivo narystei, pakeitė situacijos dinamiką, „Politico“ sakė vienas diplomatas.
Prancūzijos pareigūnas leidiniui sakė, kad atsižvelgiant į tai, ką išgyvena Ukraina, tiek Ukrainos, tiek Moldovos kandidatūra yra naudinga. Sprendimai Briuselyje turi būti priimami vienbalsiai, todėl būtina veikti laikantis šio principo, pridūrė jis.
Leidinys pažymi, kad sprendimų tikimasi artimiausiomis dienomis ar savaitėmis. Du diplomatai taip pat išreiškė viltį, kad per artimiausius mėnesius, atsižvelgiant į Budapeštui daromą spaudimą, pavyks išeiti iš aklavietės dėl Ukrainos narystės.
V. Orbanas laikomas pagrindine kliūtimi, trukdančia Ukrainai įstoti į ES, ir Kyjivas tikisi, kad D. Trumpo spaudimas gali priversti Vengrijos vadovą pakeisti savo poziciją.
„Dabar jis turi galimybę nulipti nuo medžio“, – sakė vienas diplomatas.
Leidinys priduria, kad V. Orbanas yra gerai žinomas savo pozicijų keitimu ir netgi gali būti laikomas to meistru, ypač ES kontekste.
Rugpjūčio 18 d. D. Trumpas Baltuosiuose rūmuose surengė derybas su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Taip pat įvyko bendras JAV ir Ukrainos prezidentų bei Europos vadovų susitikimas.
Po jo D. Trumpas paskambino Vengrijos ministrui pirmininkui Viktorui Orbanui ir paragino jį neblokuoti Ukrainos stojimo į ES derybų.
