Per išpuolį Mineapolio bažnyčioje JAV nušauti du vaikai, 14 sužeista, pranešė policija

Šaulys „pradėjo šaudyti iš graižtvinio šautuvo pro bažnyčios langus į vaikus, sėdėjusius suoluose per mišias“, žurnalistams sakė Mineapolio policijos viršininkas Brianas O‘Hara.
Išpuolio metu mokiniai dalyvavo mokslo metų pradžios renginyje. Mokykla kartu su bažnyčia yra įsikūrusi JAV vidurio vakarų metropolio pietuose.
„Buvau informuotas apie šaudymą Apreiškimo katalikiškoje mokykloje ir toliau teiksiu naujausią informaciją, kai gausime jos daugiau“, – platformoje „X“ rašė Minesotos gubernatorius Timas Walzas, pridurdamas, kad įvykio vietoje dirba valstijos policijos pajėgos.
Vietos žiniasklaida, remdamasi policijos šaltiniais, pranešė, kad šaulys negyvas.
Prezidentas Donaldas Trumpas taip pat sakė, kad buvo informuotas apie „tragiškas šaudynes ir kad FTB reaguoja į įvykį.
„Baltieji rūmai toliau stebės šią siaubingą situaciją. Prašau prisijungti prie manęs ir melstis už visus susijusius asmenis!“ – rašė jis savo platformoje „Truth Social“.
Šįkart tikros šaudynės įvyko po melagingų pranešimų bangos visoje šalyje apie aktyvius šaulius JAV koledžų miesteliuose, studentams grįžtant į mokslus po vasaros atostogų.