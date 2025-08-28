Po kruvino Rusijos smūgio Kyjivui ir ES atsako – griežta G. Landsbergio kritika

Pasak jo, Rusijos vadovas Vladimiras Putinas „šypsosis“, kai pamatys ketvirtadienio ES pareiškimus apie „derybas“.
„Jis tai supras kaip mūsų galutinį atsisakymą siekti Ukrainos pergalės mūšio lauke. Galime tiesiog pasakyti teroristams, kad jie laimėjo. Tai ne tik kelia nerimą, tai pražūtinga“, – socialiniame tinkle „X“ rašė jis.
Ketvirtadienį Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen po pokalbio su JAV prezidentu Donaldu Trumpu pareiškė, kad V. Putinas turi sėsti prie derybų stalo dėl taikos Ukrainoje.
„Ką tik kalbėjomės su prezidentu Zelenskiu, paskui – su prezidentu Trumpu po masinio smūgio Kyjivui, per kurį nukentėjo ir mūsų ES biurai. Putinas turi sėsti prie derybų stalo“, – platformoje „X“ rašė Europos Komisijos pirmininkė U. von der Leyen.
„Turime užtikrinti teisingą ir ilgalaikę taiką Ukrainai su tvirtomis ir patikimomis saugumo garantijomis, kurios pavers šalį plieniniu ežiu“, – pridūrė ji.
G. Landsbergis taip pat pasidalijo Europos Sąjungos vyriausiosios diplomatės Kajos Kallas pranešimo nuotrauka. 2022-ųjų rugsėjį paskelbtame įraše ji teigė, kad Rusija naudojasi teroristinėmis taktikomis ir bando sukelti baimę. „Negalima derėtis su teroristais. Jie supranta tik galią“, – tuomet rašė ji.
Portalas Lrytas primena, kad Rusija praėjusią naktį surengė vieną didžiausių savo naktinių bombardavimų per karą Ukrainoje. Jo metu Kyjive žuvo mažiausiai 18 žmonių ir buvo apgadinta ES diplomatinė atstovybė.
UkrainaKijevasGabrielius Landsbergis
Rodyti daugiau žymių