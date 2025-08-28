Rusijos verslas griebiasi už galvos dėl Ukrainos dronų atakų: išsiuntė prašymą V. Putinui

Rusijos Pamonininkų ir verslininkų sąjunga (RSPP) pasiūlė įstatymuose numatyti mechanizmus, pagal kuriuos būtų kompensuojami nuostoliai, kuriuos verslas patiria dėl Ukrainos bepiločių atakų.
Laiške V. Putinui, kurį pasirašė asociacijos vadovas Aleksandras Šochinas ir su kuriuo susipažino „Vedomosti“, teigiama, kad bepiločių atakoms reguliariai nukenčia naftos perdirbimo, metalurgijos ir chemijos pramonės įmonės, taip pat energetikos objektai.
Siekdamos užtikrinti savo saugumą, įmonės patiria dideles išlaidas, įskaitant apsaugos priemonių – tvorų, kamerų, šarvuotų konstrukcijų ir radioelektroninės kovos sistemų – įsigijimą. Be to, dažnai tenka atstatinėti jau sunaikintas gamyklas.
RSPP pasiūlė įvesti paramos priemones tokioms įmonėms – 50 proc. mokesčių kompensaciją nuo faktinių išlaidų statant ar įsigyjant apsaugines konstrukcijas, vaizdo stebėjimo ir radioelektroninės kovos sistemas, taip pat atkuriant gamybinius pajėgumus.
Laiške A. Šochinas pažymi, kad tokios kompensacijos šaltinis galėtų būti atskaita iš akcizo mokesčių už naftos produktus, skystą plieną ir dujas.
A. Šochinas pasiūlė V. Putinui šias priemones įvesti retrospektyviai – nuo 2025 m. sausio 1 d. – ir pavesti vyriausybei parengti atitinkamus Mokesčių kodekso pakeitimus.
Visgi Rusijos Finansų ministerija nepalaikė siūlomų priemonių įtvirtinimo įstatymuose.
Viceministras Aleksejus Sazanovas atsakomajame laiške nurodė, kad kompensacija turėtų būti svarstoma „kiekvienu konkrečiu atveju“ ministro pirmininko lygmeniu, o ją įmonės gali gaut ir dabar.
RusijaUkrainaVladimiras Putinas
