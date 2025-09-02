Septintame danguje: apsimetėlis astronautas išviliojo pinigus iš įsimylėjusios japonės senolės

Nelaimėlė iš Japonijos šiaurinės Hokaido salos liepą socialiniuose tinkluose susipažino su sukčiumi, kuris prisistatė esąs astronautu, naujienų agentūrai AFP sakė vietos policijos pareigūnas, šį atvejį pavadindamas „romantiška afera“.
Porai apsikeitus keletu žinučių, sukčius vieną dieną parašė, kad „dabar yra kosmose kosminiame laive“, bet yra „puolamas ir jam reikia deguonies“, paaiškino pareigūnas.
Tada sukčius paprašė jos jam internetu pervesti pinigų, kad padėtų nusipirkti deguonies, ir sėkmingai išviliojo iš jos apie 1 mln. jenų (6 700 JAV dolerių).
Moteris gyvena viena ir bendraujant internetu pradėjo jausti jam romantiškus jausmus, cituodama tyrimą atliekančius šaltinius pranešė vietos žiniasklaida, įskaitant kanalą „Hokkaido Broadcasting“.
„Jei kažkas, su kuo susipažinote socialiniuose tinkluose, iš jūsų prašo grynųjų pinigų, būkite budrūs – tai gali būti sukčiai, todėl praneškite apie tai policijai“, – sakė pareigūnas.
Pasaulio banko duomenimis, Japonijos gyventojai – antri pagal amžių pasaulyje po mažyčio Monako, o vyresnio amžiaus žmonės dažnai tampa įvairių formų organizuoto sukčiavimo aukomis.
Vienas iš mėgstamiausių sukčiavimo būdų – „tai aš“, kai nusikaltėliai apsimeta į bėdą patekusiais šeimos nariais, kad iš aukos išviliotų pinigų.
Policija įspėjo, kad vyresnio amžiaus žmonės taip pat gali būti įkalbinėjami naudotis bankomatais, kad gautų neegzistuojančias draudimo įmokų ar pensijų „kompensacijas“.
astronautasapsimetėlisišviliojo pinigus
Rodyti daugiau žymių