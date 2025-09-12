Lrytas Premium prenumerata tik
Buvęs Brazilijos prezidentas J. Bolsonaro nuteistas kalėti daugiau nei 27 metus

2025 m. rugsėjo 12 d. 08:17
Buvęs Brazilijos prezidentas Jairas Bolsonaro nuteistas kalėti daugiau nei 27 metus už mėginimą įvykdyti perversmą, ketvirtadienį paskelbė šalies Aukščiausiasis Federalinis Teismas.
Keturi iš penkių teisėjų balsavo už J. Bolsonaro nuteisimą.
Pasak prokurorų ir teisėjų, buvęs prezidentas kartu su kariškiais ir sąjungininkais planavo nuversti savo įpėdinio kairiųjų pažiūrų Luizo Inácio Lulos da Silva vyriausybę po pralaimėjimo 2022 m. rinkimuose.
Pasak prokuratūros, jis planavo įvesti nepaprastąją padėtį ir surengti naujus rinkimus, tačiau nesugebėjo pelnyti kariuomenės vadovybės palaikymo.
70 metų J. Bolsonaro yra pirmasis pareigas eiti baigęs Brazilijos prezidentas, nuteistas už bandymą įvykdyti perversmą. Tolesnės gynybos priemonės Aukščiausiajame Teisme vis dar galimos, todėl laisvės atėmimo bausmė nebus iš karto pradėta vykdyti, nors ekspertai teigia, kad tikimybė, jog nuosprendis bus apskųstas, maža.
 
