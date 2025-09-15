Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
PasaulisĮvykiai

Prieš kovą teisme į protestą Ankaroje susirinko dešimtys tūkstančių žmonių

2025 m. rugsėjo 15 d. 12:54
Sekmadienį mažiausiai 50 tūkst. žmonių dalyvavo Turkijos pagrindinės opozicinės partijos CHP proteste, surengtame prieš svarbų teismo posėdį, kurio metu gali būti nušalinta šios partijos vadovybė, pranešė organizatoriai ir naujienų agentūros AFP korespondentai.
Daugiau nuotraukų (2)
Protestuotojai užpildė Turkijos sostinėje Ankaroje esančią Tandogano aikštę, taip demonstruodami pasipriešinimą posėdžio išvakarėse. CHP vicepirmininkas Muratas Bakanas sakė, kad susirinko 50 tūkst. žmonių, o AFP korespondentai patvirtino, jog aikštėje protestavo dešimtys tūkstančių mitinguotojų, kurie mojavo Turkijos vėliavomis ir dėvėjo marškinėlius su Turkijos Respublikos įkūrėjo Mustafos Kemalio Atatiurko atvaizdu.
Sakydamas kalbą, CHP lyderis Ozguras Ozelis teigė, kad žmonės susirinko pasiprešinti, pasak jo, partijos atžvilgiu vykdomam teisminiam perversmui, omenyje turėdamas pirmadienį numatytą teismo posėdį, kurio metu jis gali būti nušalintas nuo lyderio pareigų.
„Ši vyriausybė nenori demokratijos. Jie žino, kad negali laimėti rinkimų, jei egzistuoja demokratija. Jie nenori teisingumo: jie žino, kad jei bus įvykdytas teisingumas, jie negalės nuslėpti savo nusikaltimų“, – dėstė jis.
„Ši byla yra politinė, kaltinimai yra šmeižtas“, – pridūrė jis.
„Deja, bet kas, kas kelia demokratinę grėsmę vyriausybei, dabar yra vyriausybės taikinys“, – kalbėjo O. Ozelis.
Pirmadienį numatytame posėdyje siekiama panaikinti 2023 m. lapkritį vykusio CHP suvažiavimo rezultatus, nes esą buvo klastojami balsai. Suvažiavime O. Ozelis buvo išrinktas lyderiu. Kritikai tvirtina, kad iškelta byla yra politiškai motyvuotas bandymas pakenkti Turkijos seniausiai politinei partijai, kuri 2024 m. vietos valdžios rinkimuose iškovojo pergalę prieš prezidento Recepo Tayyipo Erdogano AKP ir gerina pozicijas apklausose.
„Erdoganai, ar esate kada nors matęs tokią Tandogano aikštę?“ – sakė O. Ozelis, kreipdamasis į Turkijos lyderį.
Tuo metu protestuotojai skandavo „Erdoganai, atsistatydink!“
 
AnkaraTurkijaprotestai

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.