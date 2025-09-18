Buvusiam Brazilijos prezidentui J. Bolsonarui diagnozuotas odos vėžys

Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
2025 m. rugsėjo 18 d. 13:02
Buvusiam Brazilijos prezidentui Jairui Bolsonarui diagnozuotas odos vėžys.
Du dariniai, kurie buvo pašalinti sekmadienį per operaciją, buvo paveikti odos vėžio, pranešė gydytojas Claudio Birolini. „Tai nėra nei švelniausia, nei agresyviausiai forma, tačiau tai vis tiek odos vėžys“, – pridūrė jis.
J. Bolsonaras antradienį dėl pykinimo, svaigimo ir žemo kraujo spaudimo vėl buvo atvežtas į ligoninę ir čia praleido naktį. Per tyrimus pastebėta neseniai persirgto plaučių uždegimo pėdsakų. Trečiadienį 70-metis J. Bolsonaras buvo išrašytas iš ligoninės.
B. Bolsonarui pastaruoju metu ne kartą prireikė medikų pagalbos dėl vėlyvų išpuolio prieš jį padarinių – per rinkimų kampaniją 2018-aisiais jis buvo subadytas peiliu.
Buvęs prezidentas šiuo metu gyvena namų arešto sąlygomis. Praėjusią savaitę jam skirta daugiau kaip 27 metų laisvės atėmimo bausmė – dėl jo vaidmens bandant įvykdyti perversmą po pralaimėjimo rinkimuose kairiųjų kandidatui Luizui Inácio Lula da Silvai.
