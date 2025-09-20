Vengrija ragina ES paremti D. Trumpo veiksmus prieš „Antifa“

Tęsdamas savo atsaką į konservatyvaus aktyvisto Čarlio Kirko nužudymą, D. Trumpas trečiadienį paskelbė, kad „Antifa“ – įvairių kraštutinių kairiųjų grupių, neturinčių aiškios vadovybės, susivienijimas – bus paskelbtas „didele teroristine organizacija“.
Vengrijos ministras pirmininkas nacionalistas Viktoras Orbanas yra svarbus D. Trumpo sąjungininkas Europoje. Vengrijos Užsienio reikalų ministras Peteris Szijjarto’as pareiškė, kad vyriausybė yra „įsitikinusi, jog tokiu svarbiu klausimu Europa privalo suderinti savo veiksmus su JAV, kuri yra svarbiausia jėga pasaulinėje kovoje su terorizmu“.
Savo įraše „X“ P. Szijjarto’as paskelbė ištraukas iš laiško, kurį nusiuntė ES užsienio reikalų vadovei Kajai Kallas, reikalaudamas imtis veiksmų prieš „Antifa“.
„Šis smurtinis kraštutinių kairiųjų tinklas įvykdė žiaurių išpuolių visoje Europoje, įskaitant Budapeštą. Mūsų didžiuliam apgailestavimui, įtariamieji vėliau išvengė teisingumo, radę prieglobstį ES valstybėse“, – sakė jis.
P. Szijjarto’as pabrėžė italės Ilaria Salis atvejį, kuri, jo teigimu, „įgijo imunitetą tapusi Europos Parlamento nare“.
I. Salis buvo suimta kartu su kitais aktyvistais Budapešte 2023 m. vasario mėn., kai dalyvavo proteste prieš kasmetinį neonacių rengiamą minėjimą. Po metų ji buvo išrinkta į Europos Parlamentą, todėl jos namų areštas Budapešte buvo nutrauktas.
„Antifa“ judėjimas JAV iškilo 2016 m. D. Trumpui pradėjus savo pirmąją kadenciją. Judėjimui niekas nevadovauja ir jis neveikia valstybės mastu, o 2020 m. Kongreso tyrimų tarnybos atliktos analizės duomenimis atrodo, kad jį sudaro „nepriklausomos, radikalios, panašiai mąstančios grupės ir asmenys“.
Kai kurie kritikai teigė, kad D. Trumpo žingsnis galėtų būti panaudotas kaip pretekstas nesutarimams slopinti ir politiniams konkurentams persekioti.
