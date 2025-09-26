Prieš kameras – nejaukus Cichanouskių konfliktas: kaltina žmonos pažeminimu

Siarhejus Cichanouskis prieš kameras griežtai priešinosi žmonos pasirodymui eteryje, argumentuodamas, kad seniai atidėliotas susitikimas yra svarbesnis. S. Cichanouskis pabrėžė, jog prioritetas – bendravimas su bendruomene vietoje televizijos eterio.
„Manau, kad mums reikia valandą pabendrauti su baltarusiais, kaip planuota, o neišeiti duoti interviu CNN, – aiškino Siarhejus Cichanouskis. – Tai ne tas kanalas, kurio mums reikia. Čia juk ne „Fox News“. „Fox News“ – kanalas, kurį žiūri Donaldas Trumpas, ir jam būtų malonu pamatyti Sviatlaną Georgijevną per „Fox News“ ir išlaisvinti mūsų vyrukus.“
„O jei jis pamatys ją per CNN, bus atvirkštinis efektas“, – tęsė S. Cichanouskis.
„Maža to, šis susitikimas jau seniai buvo suplanuotas, ir manau, kad būtų negražu ir neteisinga palikti baltarusius ir eiti į CNN, draugai. Tai mano nuomonė“, – savo argumentus vardino S. Cichanouskis.
Po trumpo, bet įtempto kivirčo interviu CNN buvo atsisakyta, o S. Cichanouskaja liko renginyje.
Bendruomenės reakcijos išsiskyrė: dalis matė žmonos pažeminimą viešumoje, kiti gyrė S. Cichanouskį už tariamą „paprastų baltarusių“ gynimą nuo politinio turizmo. Diskusija persikėlė ir į socialinius tinklus.
Kitą dieną S. Cichanouskis savo „Telegram“ kanale paskelbė atvirą laišką dėl situacijos. Jis tikino itin gerbiantis „savo žmoną bei jos pastangas“ ir darantis „viską, kad ji tai žinotų“.
„Mano grubumas vakar pasireiškė ne tiek mintimis, kiek intonacija. Žinau, kad tai nuodėmė. Ši tiesmukiška intonacija buvo mano pagrindinis politinis įrankis 2020-aisiais metais. Tai, kad aš neišsimiegu, nervinuosi ir esu sudirgęs, nepateisina mano vakarykščio elgesio Niujorko aikštėje“, – rašė S. Cichanouskis.
S. Cichanouskis aiškino, kad norėjo skirti daugiau laiko diasporai drauge su žmona. Jo teigimu, apie CNN transliaciją pranešta paskutinę minutę, todėl toks planas atrodė nereikalingas ir net galintis pakenkti politiniame kontekste.
S. Cichanouskis netikėtai buvo išlaisvintas birželio pabaigoje po derybų su JAV. Jis buvo suimtas 2020 m. ir nelaisvėje praleido daugiau nei penkerius metus.
