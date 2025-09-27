Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Šeštadienį Gazos Ruože žuvo mažiausiai 51 palestinietis

2025 m. rugsėjo 27 d. 18:00
Šeštadienį mažiausiai 51 žmogus žuvo dėl Izraelio karo veiksmų Gazos Ruože, 27 iš jų žuvo Gazos mieste. Tokius duomenis paskelbė palestiniečių naujienų agentūra WAFA.
Tuo metu Izraelio kariuomenė pranešė tęsianti karinę kampaniją prieš „vietines teroristines organizacijas“, o puolimas Gazos mieste buvo išplėstas.
Izraelio pajėgos teigė radusios daugybę ginklų, įskaitant prieštankinius ginklus, raketas ir sprogmenis.
„Buvo likviduoti kariams grėsmę kėlę teroristai“, – paskelbė Izraelio kariuomenė.
Izraelio karo lėktuvai smogė 120-iai taikinių Gazos Ruože, įskaitant karinius objektus ir tunelius po žeme.
„Hamas“ valdoma sveikatos apsaugos tarnyba paskelbė, kad nuo karo pradžios iki dabar žuvo beveik 66 tūkst. žmonių.
Pasak WAFA, dauguma žuvusiųjų yra moterys ir vaikai, o šis skaičius dar nėra galutinis, nes daug aukų kūnų vis dar yra po griuvėsiais.
Karas kilo kai 2023 m. spalio 7 d. „Hamas“ ir kitos islamistų grupuotės įsiveržė į pietų Izraelį ir nužudė apie 1,2 tūkst. žmonių bei paėmė daugiau nei 250 įkaitų.
