Kremlius sureagavo į skandalingus A. Merkel pareiškimus: kaltinimų neišvengė ir Lietuva

Kremliaus atstovas spaudas Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad Europos Sąjunga (ES) yra Lenkijos, Latvijos, Lietuvos ir Estijos politikos įkaitė daugeliu užsienio politikos klausimų.
„Akivaizdu, kad daugeliu užsienio politikos klausimų ES ir Briuselis yra Baltijos šalių vykdomos tiesmukos politikos įkaitai. Galima patikėti, kad A. Merkel šiuo atveju yra teisi“, – sakė D. Peskovas.
A. Merkel pirmadienį Vengrijos leidiniui „Partizan“ pareiškė esą Lenkija ir Baltijos šalys nepalaikė iniciatyvos dėl tiesioginių derybų su Rusija 2021-aisiais, o tai netiesiogiai lėmė Rusijos sprendimą pulti Ukrainą.
Pasak jos, tokio sprendimo priežastis buvo nuogąstavimai, kad ES šalys nesugebės suformuluoti bendros politikos Rusijos atžvilgiu.
Buvusi kanclerė taip pat tvirtino, neva koronaviruso (COVID-19) pandemija taip pat buvo viena iš karo Ukrainoje priežaščių, nes Europos lyderiams nepavyko susitikti su V. Putinu „akis į akį“.
„Kai negalima susitikti, kai negalima akis į akį aptarti nuomonių skirtumų, tuomet neįmanoma rasti ir naujų kompromisų“, – kalbėjo A. Merkel, pridūrusi, kad vaizdo konferencijų tam neužteko.
Koronavirusas, pasak A. Merkel, yra priežastis, kodėl „Rusija politiškai taip radikalizavosi ir galiausiai užpuolė Ukrainą“.
A. Merkel Vokietijos kanclerės pareigas ėjo nuo 2005 m. lapkričio iki 2021 m. gruodžio.
RusijaDmitrijus PeskovasKremlius
