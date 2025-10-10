Tragedija JAV: karinių ginklų gamykloje įvyko sprogimas, yra žuvusių 

Pasak vietos valdžios, pranešimai apie sprogimą buvo gauti apie 8 val. ryto. Gyventojai, gyvenantys net kelių kilometrų atstumu nuo gamyklos, tvirtino pajutę stiprų drebėjimą ir išgirdę garsų trenksmą. Netrukus virš gamyklos teritorijos pakilo dūmų stulpas.
Preliminariais duomenimis, sprogimo metu žuvo keli žmonės, tačiau tikslaus žuvusiųjų skaičiaus pareigūnai kol kas nepatvirtina.
Taip pat teigiama, kad dalis darbuotojų vis dar laikomi dingusiais – jų buvimo vieta nenustatyta, o prie kai kurių pastato dalių gelbėtojai dar negali prieiti dėl pavojingos situacijos.
„Situacija labai rimta – kol neįsitikinsime, kad nebeliko jokio sprogimo pavojaus, negalime leisti gelbėtojams dirbti visose teritorijos vietose“, – sakė Humphreys apygardos šerifas Chrisas Davis.
Gamyklą valdanti bendrovė AES gamina įvairias sprogstamąsias medžiagas, įskaitant karinius užtaisus, pirotechnikos gaminius ir pramoninius sprogmenis. Įmonė yra vienas iš didžiausių darbdavių regione.
Tikslios sprogimo priežastys šiuo metu nežinomos. Tyrimą atlieka federalinės ir valstybinės institucijos, įskaitant JAV Alkoholių, tabako, šaunamųjų ginklų ir sprogmenų biurą (ATF).
Vietos gyventojams buvo rekomenduota vengti šios teritorijos, kol gelbėjimo tarnybos tęsia paieškas ir vertina padarytą žalą. Valdžia taip pat ruošia pagalbą nukentėjusiųjų artimiesiems ir bendruomenei, kurią sukrėtė šis tragiškas įvykis.