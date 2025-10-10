Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
PasaulisĮvykiai

Tragedija JAV: karinių ginklų gamykloje įvyko sprogimas, yra žuvusių 

2025 m. spalio 10 d. 20:06
Lrytas.lt
Penktadienio rytą sprogimas vienoje iš Tenesio valstijoje veikiančių sprogstamųjų medžiagų gamyklų pareikalavo žmonių gyvybių ir sukėlė rimtą pavojų aplinkiniams gyventojams. Incidentas įvyko Accurate Energetic Systems (AES) gamykloje, esančioje netoli McEwen miestelio, maždaug 100 kilometrų į pietvakarius nuo Nešvilio.
Daugiau nuotraukų (6)
Pasak vietos valdžios, pranešimai apie sprogimą buvo gauti apie 8 val. ryto. Gyventojai, gyvenantys net kelių kilometrų atstumu nuo gamyklos, tvirtino pajutę stiprų drebėjimą ir išgirdę garsų trenksmą. Netrukus virš gamyklos teritorijos pakilo dūmų stulpas.
Preliminariais duomenimis, sprogimo metu žuvo keli žmonės, tačiau tikslaus žuvusiųjų skaičiaus pareigūnai kol kas nepatvirtina.
Taip pat teigiama, kad dalis darbuotojų vis dar laikomi dingusiais – jų buvimo vieta nenustatyta, o prie kai kurių pastato dalių gelbėtojai dar negali prieiti dėl pavojingos situacijos.
„Situacija labai rimta – kol neįsitikinsime, kad nebeliko jokio sprogimo pavojaus, negalime leisti gelbėtojams dirbti visose teritorijos vietose“, – sakė Humphreys apygardos šerifas Chrisas Davis.
Gamyklą valdanti bendrovė AES gamina įvairias sprogstamąsias medžiagas, įskaitant karinius užtaisus, pirotechnikos gaminius ir pramoninius sprogmenis. Įmonė yra vienas iš didžiausių darbdavių regione.
Tikslios sprogimo priežastys šiuo metu nežinomos. Tyrimą atlieka federalinės ir valstybinės institucijos, įskaitant JAV Alkoholių, tabako, šaunamųjų ginklų ir sprogmenų biurą (ATF).
Vietos gyventojams buvo rekomenduota vengti šios teritorijos, kol gelbėjimo tarnybos tęsia paieškas ir vertina padarytą žalą. Valdžia taip pat ruošia pagalbą nukentėjusiųjų artimiesiems ir bendruomenei, kurią sukrėtė šis tragiškas įvykis.
JAVtragedija

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.