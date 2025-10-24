Vengrijoje – masinis protestas prieš V. Orbaną

Apklausų duomenimis, liberalios ir konservatyvios partijos „Tisza“ pirmininkas P. Magyaras turi daug šansų laimėti kitų metų pavasarį vyksiančius parlamento rinkimus prieš dešiniųjų pažiūrų populistą ministrą pirmininką Viktorą Orbaną.
Demonstracija vyko per spalio 23-osios nacionalinę šventę, kai vengrai mini 1956 m. antisovietinio sukilimo metines, o P. Magyaras tą pačią dieną pradėjo savo partijos rinkimų kampaniją.
Be to, jis apkaltino V. Orbaną pataikavimu Rusijos vadovui Vladimirui Putinui. Pasak jo, 1989 m. dabartinis ministras pirmininkas buvo pradedantis politikas, kuris priešinosi vienpartinei valstybei.
Šiandien V. Orbanas yra „ištikimiausias Kremliaus sąjungininkas“ ir nori atkurti sistemą, kurią kadaise smerkė, sakė P. Magyaras, rusiškai šaipydamasis: „Tovarišči, konec“ (pabaiga, draugai).
Kai kurie žmonės minioje skandavo „Rusai namo“, – pastebėjo dpa žurnalistas.
V. Orbanas ryte taip pat paragino nacionalinės šventės proga surengti demonstraciją prie parlamento pastato, paskelbdamas ją „taikos eitynėmis“.
Savo kalboje V. Orbanas pakartojo savo kritiką dėl ES pagalbos Ukrainai ir apkaltino savo oponentą remiant Briuselio politiką šioje srityje.
P. Magyaras nuvestų Vengriją į karą, pabrėžė V. Orbanas, kuris ne kartą bandė blokuoti sankcijas Rusijai ES lygmeniu.
Socialiniame tinkle „Facebook“ V. Orbanas rašė: „Mes nemirsime dėl Ukrainos! Mes nesiųsime savo vaikų į skerdyklą Briuselio nurodymu“.
VengrijaViktoras Orbanasopozicija
