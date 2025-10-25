Po atšaukto susitikimo Budapešte ir JAV sankcijų Rusijai – dvigubas smūgis V. Orbanui

Dar praėjusią savaitę V. Orbanas džiaugėsi, kad jo šalis taps dviejų pasaulio lyderių susitikimo vieta, vadindamas Budapeštą „keliu į taiką“. Tačiau dabar, vietoj diplomatinio triumfo, Vengrija atsidūrė po dvigubu ekonominiu spaudimu.
JAV sankcijos ir nauji ES draudimai – dvigubas smūgis Vengrijai
D. Trumpo sankcijos prieš Rusijos naftos gigantus yra skirtos sumažinti Kremliaus pajamas, tačiau jos smarkiai smogia ir pačios Vengrijos ekonomikai. Tuo tarpu, kai dauguma ES šalių nuo 2022 m. sumažino priklausomybę nuo Rusijos energijos išteklių, Budapeštas, atvirkščiai, dar labiau į ją įsitraukė.
Remiantis analitinių centrų CSD ir CREA duomenimis, šiuo metu 92 proc. Vengrijos žalios naftos importo gaunama iš Rusijos, palyginti su 61 proc. iki karo pradžios. Vien nuo metų pradžios Vengrijos pirkimai Kremliui atnešė 5,4 mlrd. eurų, o tai prilygsta 1800 raketų „Iskander-M“ kainai.
ES taip pat patvirtino planus nuo 2027 m. uždrausti importuoti rusiškas suskystintas gamtines dujas (SGD), o tai dar labiau komplikuoja energetinę situaciją Budapešte. Pats V. Orbanas pripažįsta, kad be rusiškų energijos išteklių jo šalies ekonomika gali būti „sugniuždyta“.
V. Orbanas žada „apeiti“ sankcijas
Nepaisant spaudimo iš JAV ir Briuselio, V. Orbanas penktadienį pareiškė, kad jo vyriausybė „dirba prie to, kaip apeiti sankcijas“, tačiau nepatikslino, kaip tiksliai tai ketina padaryti.
Ši pozicija gali tapti rimtu iššūkiu D. Trumpo administracijai. Kaip pažymi Petersono tarptautinės ekonomikos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja Elina Rybakova, Vašingtono reakcija į Vengrijos bandymus išvengti sankcijų parodys, kiek ryžtingai D. Trumpas pasirengęs priešintis V. Putino sąjungininkams.
„Kas tai bus: draugiškas V. Putino ir D. Trumpo susitikimas Vengrijoje ar V. Orbano administracijos atmetimas, jei jie bandys išvengti sankcijų?“ – sakė E. Rybakova CNN komentare.
Politinė krizė šalies viduje
Situacija blogėja V. Orbanui ir vidaus politikoje. Jis susiduria su augančiu opozicijos judėjimu, kuriam vadovauja jo buvęs bendražygis Péteris Magyaras, kuris gali tapti rimtu konkurentu pavasario rinkimuose.
V. Orbanas, kuris jau daugiau nei dešimt metų išlaiko valdžią, tikėjosi, kad D. Trumpo ir V. Putino susitikimas taps jo politinės sėkmės ir tarptautinės įtakos simboliu.
Vietoj to jis gavo atšauktą susitikimą, naujas sankcijas ir grėsmę ekonominei krizei, kuri gali pakenkti jo pozicijoms prieš rinkimus.
Parengta pagal „Unian“ inf.