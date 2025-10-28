Europos Sąjungoje prasčiausiai teisinės valstybės principo laikosi Vengrija

Remiantis antradienį paskelbtais duomenimis, Vengrija toliau smunka teisinės valstybės principo reitinguose. Pasauliniu mastu taip pat stebima rodiklio kritimo tendencija.
Dešiniųjų pažiūrų premjero Viktoras Orbano vadovaujamai šaliai skirta 0,50 balo iš galimų 1,0 – tai žemiausias teisinės valstybės principo balas ES, kurią sudaro 27 šalys, ir 0,02 balo mažiau nei 2024 m. Dar didesnį reitingo nuosmukį bendrijoje patyrė tik Slovakija, kurios rezultatas nuo praėjusių metų sumažėjo 0,023 balo iki 0,64 balo.
Tačiau Vengrija – nevienintelė ES šalis, kurioje veikianti teisingumo sistema sulaukė prasto vertinimo. Lyginant su 2024 m., ataskaitoje žemesni teisinės valstybės balai skirti dviem trečdaliams ES valstybių narių dėl „sumenkusio atviro valdymo, blogesnės teisingumo sistemos padėties ir prastesnio reglamentavimo vykdymo“.
Per metus didžiausias nuosmukis tarp visų tiriamų šalių fiksuotas Rusijoje. Teisinės valstybės principo kur kas prasčiau laikomasi ir JAV, kuri atsidūrė tarp Slovėnijos ir Portugalijos ES, ELPA (Europos laisvosios prekybos asociacija, kurią sudaro Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija ir Šveicarija) ir Šiaurės Amerikos šalių reitinge.
Priešingoje skalės pusėje – ES ir ELPA šalių reitinge pirmaujanti Danija su 0,90 balo, Norvegija, Suomija ir Švedija.
Taip pat nustatyta, kad trijose iš keturių ES šalių suprastėjo civilinės ir baudžiamosios teisenos kokybė: civilinės teisenos sistemoje padaugėjo diskriminacijos atvejų, o baudžiamojoje – šališkumo. Daugiau nei pusėje ES šalių teismai vis dažniau susiduria su netinkama vyriausybės daroma įtaka.
Lietuvos pozicija reitinge nepakito – pagal teisinės valstybės principo laikymąsi šalis išliko 18-a pasaulyje.
ž