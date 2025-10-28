Konferencija
Per autobuso avariją Bolivijoje žuvo mažiausiai 16 žmonių

2025 m. spalio 28 d. 08:12
Prmadienį centrinėje Bolivijoje autobusui maždaug 300 metrų nuriedėjus nuo kalno žuvo mažiausiai 16 žmonių, 32 buvo sužeisti, pranešė policija.
Avarija įvyko rytą Moročatoje, maždaug už dviejų su puse valandos kelio nuo Kočabambos miesto, esančio už 380 km į pietryčius nuo La Paso.
Vietos pareigūnas avariją apibūdino kaip vieną sudėtingiausių atvejų, nes autobusas su keleiviais sudužo sunkiai pasiekiamoje vietoje. Pirminis tyrimas rodo, kad vairuotojas neteko transporto priemonės kontrolės. Valdžios atstovai nepranešė, ar 23 metų vairuotojas išgyveno, ar buvo tarp žuvusiųjų. Jie taip pat neatskleidė autobuse buvusių keleivių skaičiaus.
Vyriausybės duomenimis, Bolivijos keliuose kasmet žūsta apie 1400 žmonių, daugiausia dėl vairuotojų neatsargumo ir mechaninių gedimų. Didžiausia iki šiol avarija įvyko kovo mėnesį, kai šalies pietuose kaktomuša susidūrė du autobusai, žuvo 37 žmonės.
 
