PasaulisĮvykiai

Kremlius toliau spaudžia Ukrainą: perspėjo dėl nuolat blogėjančios pozicijos

2025 m. lapkričio 13 d. 17:38
Lrytas.lt
Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas ketvirtadienį pareiškė, kad Ukrainai anksčiau ar vėliau teks derėtis su Rusija, praneša naujienų agentūra „Reuters“.
Daugiau nuotraukų (12)
Jis prognozavo, kad Ukrainos derybinė pozicija kasiden prastės.
Rusija jau kurį laiką kaltina Ukrainos pareigūnus atsisakant įsitraukti į taikos derybas.
Tuo tarpu Ukraina teigia, kad Maskvos taikos sąlygos yra nepriimtinos ir reiškia tiesiog priverstinę kapituliaciją.
D. Peskovas ketvirtadienį žurnalistams tvirtino, kad Rusija išlieka atvira politiniam ir diplomatinės sprendimui ir siekia taikos.
Tačiau, jei tokios galimybės nebus, Rusija tęs kovą, siekdama apsaugoti savo saugumą ateities kartoms.
„Ukrainos pusė turėtų žinoti, kad anksčiau ar vėliau jai teks derėtis, tačiau iš kur kas prastesnės pozicijos. Kyjivo režimo pozicija blogės kasdien“, – teigė D. Peskovas.
Rusijos pajėgos šiuo metu bando užimti Pokrovską. Maskva teigia, kad miestą okupantų pajėgos jau užėmė, tačiau gynėjai atmeta šiuos pareiškimus – mieste vis dar vyksta sunkios kovos, tačiau ukrainiečiai dalį Pokrovsko išlaiko.
Ukraina šią savaitę taip pat atsitraukė iš penkių gyvenviečių Zaporižės srityje, o karo stebėsenos žemėlapio „DeepState“ duomenimis, rusai pasistūmėjo apie 7km į vakarus.
Ketvirtadienį kariuomenė pranešė, kad Rusijos puolimas Zaporižės srityje buvo pristabdytas.
UkrainaRusijaKremlius
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.