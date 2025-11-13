Kremlius toliau spaudžia Ukrainą: perspėjo dėl nuolat blogėjančios pozicijos

Jis prognozavo, kad Ukrainos derybinė pozicija kasiden prastės.
Rusija jau kurį laiką kaltina Ukrainos pareigūnus atsisakant įsitraukti į taikos derybas.
Tuo tarpu Ukraina teigia, kad Maskvos taikos sąlygos yra nepriimtinos ir reiškia tiesiog priverstinę kapituliaciją.
D. Peskovas ketvirtadienį žurnalistams tvirtino, kad Rusija išlieka atvira politiniam ir diplomatinės sprendimui ir siekia taikos.
Tačiau, jei tokios galimybės nebus, Rusija tęs kovą, siekdama apsaugoti savo saugumą ateities kartoms.
„Ukrainos pusė turėtų žinoti, kad anksčiau ar vėliau jai teks derėtis, tačiau iš kur kas prastesnės pozicijos. Kyjivo režimo pozicija blogės kasdien“, – teigė D. Peskovas.
Rusijos pajėgos šiuo metu bando užimti Pokrovską. Maskva teigia, kad miestą okupantų pajėgos jau užėmė, tačiau gynėjai atmeta šiuos pareiškimus – mieste vis dar vyksta sunkios kovos, tačiau ukrainiečiai dalį Pokrovsko išlaiko.
Ukraina šią savaitę taip pat atsitraukė iš penkių gyvenviečių Zaporižės srityje, o karo stebėsenos žemėlapio „DeepState“ duomenimis, rusai pasistūmėjo apie 7km į vakarus.
Ketvirtadienį kariuomenė pranešė, kad Rusijos puolimas Zaporižės srityje buvo pristabdytas.