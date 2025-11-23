Į derybas dėl taikos plano įsitraukė ir V. Orbanas: rengia stiprų smūgį Ukrainai

PasaulisĮvykiai

Vengrija ketina blokuoti visus bendrus Europos Sąjungos (ES) sprendimus, kuriais siekiama padėti Ukrainai. Šią politiką Budapeštas vykdys tol, kol Ukraina nesutiks su griežtomis Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) prezidento Donaldo Trumpo 28 punktų taikos plano sąlygomis, praneša leidinys „Politico“.
Šeštadienį Europos Komisijos (EK) pirmininkės Ursulos von der Leyen biuras gavo laišką iš V. Orbano, kurio kopija buvo suteikta ir „Politico“ žurnalistams.
Jame Vengrijos ministras pirmininkas paragino ES remti JAV „taikos planą“, sudarytą iš 28 punktų ir kertantį daugelį Kyjivo „raudonųjų linijų“.
„Europiečiai privalo nedelsdami ir besąlygiškai paremti JAV taikos iniciatyvą. Be paramos JAV prezidentui turime pradėti savarankiškas ir tiesiogines derybas su Rusija be delsimo“, – rašė V. Orbanas.
Vengrijos lyderis taip pat pažymėjo, kad nuo šiol Vengrija „nerems jokios tolesnės Europos Sąjungos finansinės pagalbos Ukrainai jokiu pavidalu“ ir „nesutinka, kad toks sprendimas būtų priimtas ES vardu“.
Kaip pažymi „Politico“, pirmoji akivaizdi tokios Vengrijos blokados auka gali būti vadinamoji reparacijų paskola Ukrainai, kurios sąlygos šiuo metu aktyviai svarstomos.
Buvo planuota, kad sprendimas dėl jos gali būti priimtas jau gruodžio 18-ąją.
„Greitas susitarimas dėl reparacijų paskolos yra nepaprastai svarbus Ukrainai.
Ji suteikia nuspėjamą finansavimą iš įšaldytų Rusijos valstybinių aktyvų grynųjų likučių, garantuoja stabilumą nuo 2026 metų pradžios ir tai daro be papildomų išlaidų ES mokesčių mokėtojams“, – teigė Ukrainos ambasadorius ES Vsevolodas Čentsovas.
