J. Bolsonaro aiškina apgadinęs apykoję lituokliu „iš smalsumo“

Vaizdo įraše matyti, kaip buvęs prezidentas pareigūnui aiškina „iš smalsumo“ prikišęs karštą lituoklį prie apykojės. Plastikinis prietaiso korpusas atrodo apdegęs, tačiau, pareigūno teigimu, jo pagrindinis mechanizmas atrodo nepažeistas.
Pareigūno paklaustas, ar naudojo lygintuvą, J. Bolsonaro atsakė: „Ne, lituoklį.“
Buvęs prezidentas tvirtino nebandęs nuimti apykoję.
70-mečiui J. Bolsonaro už teismo nutarčių nesilaikymą nuo rugpjūčio taikomas namų areštas. Jis buvo sulaikytas šeštadienį anksti ryte, kai apykojė po vidurnakčio išsiuntė signalą ir tyrėjams kilo įtarimu, kad ji buvo pažeista.
Teisėjas Alexandre'as de Moraesas pažymėjo, kad J. Bolsonaro rėmėjų planuojama naktinė budėjimo akcija, kurią organizavo jo sūnus Flávio Bolsonaro, galėjo sukelti chaosą, kuris būtų leidęs buvusiam prezidentui pabėgti – galbūt į artimiausią jam draugiškos šalies ambasadą. Teisėjas nurodė taikyti prevencinį sulaikymą, motyvuodamas pabėgimo pavojumi ir grėsme viešajai tvarkai.
Šis areštas yra atskiras nuo daugiau nei 27 metų laisvės atėmimo bausmės, kuri J. Bolsonaro buvo skirta rugsėjo mėnesį už bandymą surengti perversmą po pralaimėjimo 2022 m. rinkimuose. Pastarasis nuosprendis nėra galutinis, o jo vykdymas numatytas jau kitą savaitę.
Buvusio prezidento advokatas nepateikė jokio paaiškinimo dėl sugadinto įtaiso ir apkaltino valdžios institucijas pateikus iškreiptą įvykių versiją.