Po taikos derybų Ženevoje – Kremliaus reakcija

Pranešime taip pat priduriama, kad šią savaitę Rusijos ir JAV delegacijos susitikti neplanuoja.
„Ne, mes dar negavome jokios informacijos apie derybas“, – sako Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas.
„Žinoma, mes atidžiai stebime žiniasklaidos pranešimus, kurių per pastaruosius keletą dienų buvo gausu, įskaitant ir iš Ženevos. Tačiau oficialiai mes dar nieko negavome“, – pridūrė jis.
Tai įvyko po to, kai vakar vakare JAV ir Ukraina paskelbė bendrą pranešimą, kuriame teigiama, kad jos parengė „atnaujintą ir patobulintą taikos planą“.
D. Peskovas pridurė, kad šiandien planuojamas Vladimiro Putino ir Turkijos prezidento Recepo Tayyipo Erdogano telefoninis pokalbis.
Turkijos žiniasklaida pranešė, kad R. T. Erdoganas pasiūlys Stambulą kaip Rusijos ir Ukrainos derybų vietą.
