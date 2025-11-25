Teisinės priemonės išsemtos: buvęs Brazilijos prezidentas Bolsonaras turės atlikti 27 metų kalėjimo bausmę

Prieš kelias dienas Aukščiausiasis teismas atmetė pirmąją J. Bolsonaro apeliaciją dėl nuosprendžio. Jo gynėjai atsisakė tolesnių apeliacijų ir nuosprendis dabar įsigaliojo. Kol kas lieka neaišku, kur 70-metis J. Bolsonaras atliks bausmę.
Teismas rugsėjį dėl planuoto perversmo skyrė J. Bolsonarui daugiau kaip 27 metų kalėjimo bausmę. J. Bolsonaras, kuris nuo 2019 iki 2022 m. buvo Brazilijos prezidentas, buvo pripažintas kaltu vadovavęs „nusikalstamai organizacijai“, kuri po jo pralaimėjimo 2022 m. rinkimuose siekė nuversti dabartinį kairiųjų pažiūrų prezidentą Luizą Inácio Lula da Silvą.
Aukščiausiasis teismas priėjo prie išvados, kad J. Bolsonaras 2023 m. sausio 8 d. kurstė savo šalininkus šturmuoti Aukščiausiąjį teismą, prezidento rūmus ir Kongresą sostinėje. Šimtai jo rėmėjų tada įsiveržė į pastatus ir juos smarkiai nuniokojo.
Buvęs dešinysis populistas šalies vadovas šeštadienį buvo perkeltas iš namų arešto į kalėjimą, kai apgadino savo elektroninę apykoję. Šis areštas jam taikytas atskirai nuo 27 metų laisvės atėmimo bausmės.