PasaulisĮvykiai

Teisinės priemonės išsemtos: buvęs Brazilijos prezidentas Bolsonaras turės atlikti 27 metų kalėjimo bausmę

2025 m. lapkričio 25 d. 21:42
Buvęs Brazilijos prezidentas Jairas Bolsonaras, anot šalies Aukščiausiojo teismo, išsėmė visas teisines galimybes dėl jam už planuotą perversmą skirtos laivės atėmimo bausmės, todėl turės atlikti 27 metų kalėjimo bausmę, paskelbė teismas.
Daugiau nuotraukų (1)
Prieš kelias dienas Aukščiausiasis teismas atmetė pirmąją J. Bolsonaro apeliaciją dėl nuosprendžio. Jo gynėjai atsisakė tolesnių apeliacijų ir nuosprendis dabar įsigaliojo. Kol kas lieka neaišku, kur 70-metis J. Bolsonaras atliks bausmę.
Teismas rugsėjį dėl planuoto perversmo skyrė J. Bolsonarui daugiau kaip 27 metų kalėjimo bausmę. J. Bolsonaras, kuris nuo 2019 iki 2022 m. buvo Brazilijos prezidentas, buvo pripažintas kaltu vadovavęs „nusikalstamai organizacijai“, kuri po jo pralaimėjimo 2022 m. rinkimuose siekė nuversti dabartinį kairiųjų pažiūrų prezidentą Luizą Inácio Lula da Silvą.
Aukščiausiasis teismas priėjo prie išvados, kad J. Bolsonaras 2023 m. sausio 8 d. kurstė savo šalininkus šturmuoti Aukščiausiąjį teismą, prezidento rūmus ir Kongresą sostinėje. Šimtai jo rėmėjų tada įsiveržė į pastatus ir juos smarkiai nuniokojo.
Buvęs dešinysis populistas šalies vadovas šeštadienį buvo perkeltas iš namų arešto į kalėjimą, kai apgadino savo elektroninę apykoję. Šis areštas jam taikytas atskirai nuo 27 metų laisvės atėmimo bausmės.
BrazilijaJairas Bolsonaroperversmas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.