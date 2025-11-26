D. Trumpas sureagavo į skandalingą S. Witkoffo ir J. Ušakovo skambutį

Tai, anot D. Trumpo, kalbėjusio lėktuve „Air Force One“, atspindi „įprastą derybininko darbą“.
JAV prezidento manymu, S. Witkoffas tik vykdė savo funkciją ir galėjo duoti panašių patarimų tiek Rusijai, tiek Ukrainai.
„Ne, aš nemačiau (įrašo – red. past.)... Tai įprastas dalykas, suprantate? Jis turi tai „parduoti“ Ukrainai. Jis turi „parduoti“ Ukrainą Rusijai. Tai daro derybininkas.
Turi sakyti: „Žiūrėkite, jie nori to. Turite juos įtikinti dėl šito.“ Tai labai įprasta derybų forma“, – dėstė D. Trumpas.
Jis pridūrė, esą „gali įsivaizduoti“, kad S. Witkoffas sakė panašius dalykus ir Ukrainai – kiekviena pusė derybose turi daryti nuolaidų.
5 minutes trukusio pokalbio metu J. Ušakovas paklausė S. Witkoffo, ar būtų „naudinga“, jei V. Putinas paskambintų D. Trumpui. JAV specialusis pasiuntinys atsakė teigiamai.
Jis taip pat rekomendavo, kad V. Putinas pasveikintų D. Trumpą su sudarytu Gazos taikos susitarimu.
Atrodė, kad J. Ušakovas atsižvelgs į tam tikrus patarimus. V. Putinas „pasveikins“ ir pasakys, kad „ponas Trumpas yra tikras taikos žmogus“, sakė jis.
D. Trumpas ir V. Putinas Rusijos prašymu telefonu pasikalbėjo po dviejų dienų, o JAV prezidentas dvi su puse valandos trukusį pokalbį apibūdino kaip „labai produktyvų“.
Kiek vėliau jis paskelbė apie planus Budapešte susitikti su Rusijos lyderiu, ir paminėjo, kad V. Putinas pasveikino jį su sudarytu Gazos susitarimu.
