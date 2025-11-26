Kremlius sureagavo į JAV taikos planą: kai kurios dalys – teigiamos

„Kai kuriuos aspektus galima vertinti teigiamai, tačiau daugeliui jų reikalingos specialios ekspertų diskusijos“, – valstybinės televizijos žurnalistui sakė Kremliaus padėjėjas Jurijus Ušakovas.
Be to, jis kritikavo Europą už tai, kad ši įsitraukia į derybas dėl karo užbaigimo.
„Europiečių kišimasis į visus šiuos reikalus, mano nuomone, yra visiškai nereikalingas“, – kalbėjo J. Ušakovas.
Nuo savaitgalio vyksta įnirtingi pokalbiai, kuomet Ukrainos ir JAV atstovai susitiko Ženevoje aptarti prieštaringai vertinamą pradinį JAV prezidento Donaldo Trumpo 28 punktų planą karui užbaigti.
Iš pradžių D. Trumpas norėjo, kad Kyjivas sutiktų su jo pasiūlymu iki šio ketvirtadienio – JAV Padėkos dienos. Tačiau pradinis planas sukėlė nerimą Ukrainoje ir Europoje. Pradinis JAV planas, buvęs labai palankus Rusijai, buvo pakeistas planu, kuriame labiau atsižvelgiama į Ukrainos interesus.
JAVKremliustaikos planas
