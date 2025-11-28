PasaulisĮvykiai

Vokietijoje ugniagesių brigada išlaisvino mergaitę iš skalbimo mašinos

2025 m. lapkričio 28 d. 18:43
Vokietijos ugniagesiai netoli vakarinio Darmštato miesto turėjo supjaustyti skalbimo mašiną, kad ištrauktų joje įstrigusią aštuonmetę mergaitę, penktadienį pranešė pareigūnas.
„Žaisdama slėpynes, ji ieškojo ypač geros slėptuvės“, – sakė savivaldybės priešgaisrinės apsaugos inspektorius Benediktas Fröhlichas.
Mergaitė įlipo į skalbimo mašinos būgną kojomis į priekį, paskui prisitraukė kojas ir įstrigo, jos tėvai iškvietė ugniagesius.
Gelbėtojai iš pradžių bandė naudoti tepalą ir išardyti mašiną, kad išlaisvintų mergaitę, bet galiausiai turėjo elektriniu pjūklu perpjauti būgną. Vaikas nenukentėjo.
Spalio mėnesį Austrijos ugniagesiai turėjo panaudoti hidraulines žirkles, kad išlaisvintų 13 metų mergaitę, įlipusią į džiovyklę savo namuose Vienos priemiestyje.
