S. Cichanouskaja pradėjo darbą Varšuvoje

Skelbiama, jog šiame mieste netrukus bus atidarytas ir jos biuras.
„Šią savaitę Sviatlana Cichanouskaja pradėjo dirbti Varšuvoje. Čia, kaip ir Vilniuje, netrukus bus atidarytas ir veiks Sviatlanos Cichanouskajos biuras“, – teigiama pranešime.
„Dalis komandos persikels į Varšuvą, ypač tie, kurie kalba lenkiškai ir gerai supranta Lenkijos kontekstą (…). Šis žingsnis padės sustiprinti santykius su Lenkija“, – teigia S. Cihanouskajos komanda.
Kaip skelbta, pernai gruodžio pabaigoje paaiškėjo, jog S. Cichanouskajos apsaugą Lietuvoje iš Vadovybės apsaugos tarnybos (VAT) perima policija.
Tokį sprendimą kritikavo Seime dirbantys opozicijos atstovai, teigdami, jog tai parodo Lietuvos dreifavimą užsienio politikoje.
Kiek vėliau naujienų agentūrai AFP keli S. Cichanouskajos komandos nariai pranešė apie ketinimus persikelti iš Lietuvos į Lenkiją.
Baltarusijos opozicijos lyderės diplomatinis patarėjas Denisas Kučinskis pripažino, jog „pokyčių bus“. Tiesa, jis pabrėžė, jog Vilniuje įsikūręs biuras toliau tęs darbą, nepaisant to, kur bus įsikūrusi lyderė.
BaltarusijaSviatlana CichanouskajaLenkija
