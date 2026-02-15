Danijos premjerė: D. Trumpo noras kontroliuoti Grenlandiją niekur nedingo

Miunchene vykusioje saugumo konferencijoje paklausta, ar D. Trumpas vis dar nori kontroliuoti Arkties salą, M. Frederiksen atsakė: „Deja, manau, kad noras išliko toks pat.“
D. Trumpo kalbos apie Grenlandiją išaugino įtampą tarp JAV ir Europos.
Praėjusį mėnesį jis atsisakė savo grasinimų užgrobti salą, kuri yra sąjungininkės Danijos autonominė teritorija, po to, kai su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte sudarė vadinamąjį „pagrindų“ susitarimą. Tačiau santykiai išliko įtempti.
„Visi mūsų klausia, ar manome, kad viskas baigta? Noriu pasakyti, kad ne, nemanome, kad viskas baigta“, – sakė M. Frederiksen, dalyvaudama diskusijoje apie Arkties saugumą.
D. Trumpas tvirtina, kad naudingųjų iškasenų turtinga Grenlandija yra gyvybiškai svarbi JAV ir NATO saugumui prieš Rusiją ir Kiniją, nes tirpstanti Arktis tampa lengviau pasiekiama ir supervalstybės varžosi dėl strateginio pranašumo.
M. Frederiksen ir Grenlandijos premjeras Jensas Frederikas Nielsenas sakė, kad spaudimas salos gyventojams yra „nepriimtinas“.
Tačiau J. F. Nielsenas teigė, kad „kai kurių žingsnių“ buvo imtasi „teisinga linkme“.
Buvo sudaryta JAV, Danijos ir Grenlandijos darbo grupė Vašingtonui susirūpinimą keliantiems saugumo klausimams Arktyje aptarti, tačiau detalės nebuvo viešai paskelbtos.
„Dabar turime darbo grupę, tai gerai. Bandysime žiūrėti, ar galime rasti sprendimą... Bet, žinoma, yra raudonų linijų, kurių neperžengsime. Ir mes laikysimės savo strategijos“, – sakė M. Frederiksen.
Šios pastabos nuskambėjo po to, kai M. Frederiksen ir J. F. Nielsenas penktadienį saugumo konferencijos kuluaruose turėjo 15 minučių susitikimą su JAV valstybės sekretoriumi Marco Rubio; šį susitikimą M. Frederiksen vėliau apibūdino kaip „konstruktyvų“.