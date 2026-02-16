PasaulisĮvykiai

Minimos antrosios A. Navalno mirties metinės

2026 m. vasario 16 d. 09:28
Praėjus dvejiems metams nuo Kremliaus kritiko Aleksejaus Navalno mirties, pirmadienį žmonės Rusioje ir kitose šalyse pagerbs jo atminimą. Tremtyje užsienyje dirbančios A. Navalno komandos duomenimis, atminimo renginiai planuojami daugiau kaip 20 šalių. A. Navalnas kalėjime Arktyje mirė 2024 m. vasario 16 d. Čia jis atliko 19 metų laisvės atėmimo bausmę.
Penkios Europos šalys – Jungtinė Karalystė, Švedija, Prancūzija, Vokietija ir Nyderlandai – šeštadienį Miuncheno saugumo konferencijos kuluaruose apkaltino Rusiją nunuodijus A. Navalną toksinu epibatidinu, aptinkamų medlaipinių varlių odoje.
„Tik Rusijos valstybė turėjo priemonių, motyvą ir galimybę panaudoti šį mirtiną toksiną prieš Navalną jo kalinimo Rusijos pataisos kolonijoje Sibire metu, ir mes laikome ją atsakinga už jo mirtį“, – teigiama JK užsienio reikalų ministerijos pareiškime.
A. Navalnas palaidotas Borisovo kapinėse Maskvoje. Minint opozicionieriaus mirties metines, čia žmonės galės padėti gėlių. Mitingai Rusijoje uždrausti. A. Navalno našlė Julija Navalnaja pirmadienį turėtų dalyvauti minėjime Paryžiuje.
Rusijos institucijos tikina, kad A. Navalnas mirė natūralia mirtimi. Jo kūnas kelias dienas nebuvo atiduotas tėvams. Todėl baimintasi, kad galimai nepavyks įrodyti jo nunuodijimo. Kaip audinių mėginiai tyrimui buvo išvežti į užsienį, neaišku.
A. Navalnas buvo vienas iš tūkstančių politinių kalinių Rusijoje. Žmogaus teisių organizacijos „Memorial“ teigimu, Rusijoje dėl politinių motyvų kalinami mažiausiai 5 027 žmonės. Organizacija turi sąrašą su jų pavardėmis.
„Tai minimalus vertinimas. Spėjame, kad iš tikrųjų kalinių skaičius gali būti bent dvigubai didesnis“, – nurodoma pranešime.
 
 
