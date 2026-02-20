Pergalę rinkimuose iškovojusi Japonijos premjerė žada padaryti šalį stiprią ir klestinčią

„Kinija intensyvina bandymus vienašališkai pakeisti status quo jėga arba prievarta Rytų Kinijos jūroje ir Pietų Kinijos jūroje, tuo pačiu plėsdama ir stiprindama savo karinę veiklą teritorijose aplink mūsų šalį“, – kreipdamasi į parlamentą pareiškė S. Takaichi.
Atkartodama savo pirmtako Shigeru Ishibos poziciją, S. Takaichi taip pat nurodė, kad Japonija susiduria su „sudėtingiausia saugumo aplinka“ nuo Antrojo pasaulinio karo laikų, ir paminėjo ne tik Kiniją, bet ir Rusiją bei Šiaurės Korėją.
S. Takaichi sakė, kad dėl to ji šįmet sieks peržiūrėti tris pagrindinius Japonijos gynybos politikos dokumentus, nes „įvairiose srityse spartėja saugumo aplinkos pokyčiai, tokie kaip naujų kariavimo būdų atsiradimas ir poreikis pasirengti ilgiems konfliktams“. Ji pridūrė, kad nori paspartinti diskusijas dėl tolesnio pačios Japonijos įvesto mirtinų ginklų eksporto draudimo švelninimo.
„Tai prisidės prie mūsų sąjungininkų ir bendraminčių partnerių atgrasymo ir reagavimo pajėgumų stiprinimo ir tuo pačiu padės sustiprinti Japonijos gynybos pramonės bazę ir jos civilinių technologijų pagrindą“, – tikino S. Takaichi.
S. Takaichi, kurios valdančioji Liberalų demokratų partija (LDP) vasario 8 d. vykusiuose pirmalaikiuose rinkimuose iškovojo dviejų trečdalių daugumą, papiktino Kiniją, kai lapkričio mėnesį užsiminė, kad Japonija galėtų įsikišti karinėmis priemonėmis, jei Pekinas bandytų jėga užimti Taivaną. Kinija, kuri laiko šią demokratiškai valdomą salą savo teritorijos dalimi ir neatmeta galimybės panaudoti jėgą jai aneksuoti, patarė savo piliečiams vengti kelionių į Japoniją.
Pekino diplomatijos vadovas Wang Yi šeštadienį Miuncheno saugumo konferencijoje pareiškė, kad jėgos Japonijoje siekia „atgaivinti militarizmą“.
Kalbėdama apie ekonomiką, S. Takaichi tvirtino, kad jos fiskalinė politika nebus „beatodairiška“, nes investuotojai baiminasi, jog jos pastangos paskatinti augimą ir padėti vartotojams kovoti su infliacija išaugins Japonijos skolas.
„Nevykdysime beatodairiškos fiskalinės politikos, kuri pakenktų rinkos pasitikėjimui“, – parlamentui sakė S. Takaichi, įsipareigodama sumažinti Japonijos skolos ir bendrojo vidaus produkto santykį.
„Toliau spausiu augimo mygtuką – vėl ir vėl ir vėl – spausiu jį kiek tik galėsiu“, – dėstė ji.
Ji pažadėjo skatinti vidaus investicijas „rizikos valdymo“ srityse, tokiose kaip energetika, sveikatos priežiūra, infrastruktūra ir kibernetinis saugumas. Be to, jos vyriausybė skirs dėmesį „augimo“ sritims, tokioms kaip dirbtinis intelektas, lustai ir laivų statyba.
Infliacija Japonijoje sausio mėnesį sumažėjo, anksčiau penktadienį parodė vyriausybės duomenys, kurie yra palanki žinia S. Takaichi. Auganti infliacija antroje pagal dydį Azijos ekonomikoje po kelis dešimtmečius fiksuotų stabilių arba krintančių kainų prisidėjo prie dviejų S. Takaichi pirmtakų nuopuolio.
S. Takaichi savo kreipimesi pakartojo savo rinkimų kampanijos pažadą apsvarstyti galimybę dvejiems metams sustabdyti vartojimo mokesčio taikymą maistui, siekiant sušvelninti infliacijos spaudimą namų ūkiams.
Šis pažadas sustiprino rinkų susirūpinimą dėl milžiniškų Japonijos skolų, nes ilgalaikių vyriausybės obligacijų pajamingumas praėjusį mėnesį pasiekė rekordines aukštumas.
Ji savo kalboje taip pat paskelbė apie daugiapartinės „nacionalinės tarybos“ sukūrimą, kuri aptars apmokestinimą ir būdus finansuoti augančias senstančios Japonijos socialinės apsaugos išlaidas.
Be to, S. Takaichi sakė, kad nori „maksimaliai išnaudoti dekarbonizuotus energijos šaltinius“, siekiant užtikrinti energetinį saugumą.
„Šalies viduje pagamintos energijos užtikrinimas yra svarbus energetinio saugumo požiūriu“, – pažymėjo S. Takaichi.