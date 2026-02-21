Kodėl Vengrija blokavo ES paskolą Ukrainai: „Politico“ nurodė pagrindinę priežastį

Ko siekia V. Orbanas
Kaip rašo „Politico“, Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas bando pasinaudoti antukrainietiškomis nuotaikomis kaip ginklu prieš svarbius rinkimus, kuriuose jis rizikuoja prarasti 15 metų laikytą valdžią.
„Ukraina šantažuoja Vengriją, sustabdydama naftos tranzitą... siekdama sutrikdyti tiekimą į Vengriją ir padidinti kuro kainas prieš rinkimus. Mes nepasiduosime šiam šantažui“, – pareiškė Vengrijos užsienio reikalų ministras Peteris Szijarto.
Įžvelgia naują grėsmę V. Orbano valdymui: demokratinių daigelių užgniaužti nepavyko
Kaip tai paveiks Ukrainą
Leidinys pažymėjo, kad Vengrijos grasinimas vetuoti šią paskolą yra rimtas smūgis Ukrainai.
„Kyjivui bus sunku tęsti karinius veiksmus be naujų lėšų, o tai pastatys jį į nepalankią padėtį tęsiantis deryboms su Rusija“, – pabrėžė leidinys.
Kada prasidėjo problemos
Pirmieji problemų požymiai pasirodė vakar ryte. Kaip praneša leidinys, remdamasis Europos Sąjungos diplomatais, Vengrijos ambasadorius ES pareikalavo, kad šalies nacionalinei asamblėjai būtų suteiktas 8 savaičių laikotarpis ES teisės aktams išnagrinėti.
Pažymima, kad ES ambasadoriai paskolą patvirtinti turėjo iki antradienio – Rusijos invazijos į Ukrainą 4-ųjų metinių dienos.
Nuo ko prasidėjo problemos
Naujame konflikte V. Orbanas kaltina Ukrainą dėl politinių priežasčių nutraukus Rusijos dujų tiekimą Vengrijai. Ukraina atmetė šiuos kaltinimus ir pareiškė, kad Rusijos smūgiai apgadino šalies energetikos infrastruktūrą.
Europos Komisija surengė skubų posėdį šios savaitės pradžioje, siekdama išspręsti ginčą dėl dujotiekio „Družba“, po to, kai Vengrija ir Slovakija atsakė nutraukdamos dyzelinio kuro tiekimą į Ukrainą.
90 mlrd. eurų ES paskola
ES lyderiai, įskaitant V. Orbaną, po kelis mėnesius trukusių įtemptų derybų sutiko 2025 m. gruodžio mėn. skirti 90 mlrd. eurų paskolą. Kaip svarbią nuolaidą Europos Sąjunga atleido Vengriją, Slovakiją ir Čekiją, kurios priešinasi tolesnei paramai Ukrainai, nuo prievolės padengti su šia paskola susijusias skolinimosi išlaidas.
Kaip ištikimiausias Rusijos vadovo Vladimiro Putino sąjungininkas, V. Orbanas beveik nuolat grasina blokuoti ES finansinę paramą Ukrainai arba sankcijas nutaikytas prieš Rusiją.
Parengta pagal „Unian“ inf.
VengrijaEuropos Sąjunga (ES)Ukraina
