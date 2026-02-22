Po Slovakijos ir Vengrijos ultimatumų – Ukrainos reakcija

„Ultimatumai turėtų būti siunčiami Kremliui, o ne Kyjivui“, – reaguodama į Vengrijos ir Slovakijos vyriausybių grasinimus dėl nutrūkusio rusiškos naftos tiekimo blokuoti Europos Sąjungos (ES) paramą ir nutraukti elektros tiekimą Ukrainai pareiškė ministerija.
„Tokie veiksmai, atsižvelgiant į masinius ir tikslingus Rusijos smūgius Ukrainos energetikos infrastruktūrai ir Maskvos bandymus palikti ukrainiečius be elektros, šildymo ir dujų esant ekstremaliam šalčiui, yra provokuojantys, neatsakingi ir kelia grėsmę visos regiono energetiniam saugumui“, – teigiama Ukrainos URM pareiškime, kurį cituoja naujienų agentūra „Ukrinform“.
Jame pabrėžiama, kad tokiu elgesiu Vengrijos ir Slovakijos vyriausybės ne tik veikia šalies agresorės naudai, bet ir kenkia savo pačių komercinėmis sąlygomis veikiančioms energetikos įmonėms.
Užsienio reikalų ministerija atkreipė dėmesį, kad Ukraina nuolat informuoja Europos Komisijos atstovus apie kasdieninių Rusijos smūgių daromą žalą energetikos infrastruktūrai.
Ukraina taip pat perdavė Vengrijos ir Slovakijos vyriausybėms informaciją apie šių atakų padarinius naftotiekio „Družba“ infrastruktūrai. Pabrėžiama, kad esant nuolatinei atakų grėsmei, šiuo metu vykdomi saugumo ir stabilizavimo remonto darbai. Ukraina taip pat pasiūlė alternatyvius sprendimus, kaip aprūpinti šias šalis nafta ne iš Rusijos.
„Ukraina visada buvo, yra ir liks patikima ES energetikos partnerė ir energijos išteklių tranzito šalis. Tuo pačiu metu, atsižvelgdama į nepagrįstus ir neatsakingus grasinimus, pastarosiomis dienomis pasigirstančius iš Budapešto ir Bratislavos, Ukraina svarsto galimybę aktyvuoti Ankstyvojo įspėjimo mechanizmą, numatytą Ukrainos ir Europos Sąjungos asociacijos susitarime“, – teigė ministerija.
Atsižvelgdama į tai, Ukrainos užsienio reikalų ministerija ragina Vengrijos ir Slovakijos vyriausybes konstruktyviai bendradarbiauti ir elgtis atsakingai.
Kaip skelbta anksčiau, vasario 20 d. Vengrijos užsienio reikalų ministras Peteris Szijjarto socialiniame tinkle pareiškė, kad jo šalis blokuos ES numatytas lėšas Ukrainai pagal 90 mlrd. eurų paskolą, kol nebus atkurtas rusiškos naftos tranzitas per naftotiekį „Družba“.
Slovakijos ministras pirmininkas Robertas Fico savo ruožtu šeštadienį pareiškė, kad Ukrainai neatnaujinus naftos tranzito į Slovakiją, jis pirmadienį inicijuos elektros tiekimo į Ukrainą nutraukimą.