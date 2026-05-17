PasaulisĮvykiai

Dėl nesprogusios bombos liepta evakuotis 30 tūkst. Vokietijos miesto gyventojų

2026 m. gegužės 17 d. 14:16
Vokietijos pietvakariuose esančiame Pforcheime apie 30 tūkst. žmonių sekmadienį turėjo evakuotis iš savo namų, nes mieste buvo rasta nesprogusi Antrojo pasaulinio karo bomba, sekmadienį pranešė vietos policija.
Daugiau nuotraukų (1)
Policijos atstovas spaudai teigė, kad 1,8 t svorio bomba bus nukenksminta vėliau sekmadienį, o šiuo metu ugniagesiai tikrina, ar visi gyventojai paliko evakuacijos zoną.
HC-4000 tipo bomba buvo rasta vykdant statybos darbus miesto, kuris įsikūręs apie 40 kilometrų į šiaurės vakarus nuo Štutgarto, rytinėje dalyje.
Tiesioginio pavojaus visuomenei bomba nekelia, penktadienį pareiškime teigė miesto valdžios atstovai.
Susiję straipsniai
Ar JAV karių traukimas iš Vokietijos – politinis spaudimas Europai?

Ar JAV karių traukimas iš Vokietijos – politinis spaudimas Europai?

W. Steinmeieris gina popiežių nuo D. Trumpo kritikos

W. Steinmeieris gina popiežių nuo D. Trumpo kritikos

V. Putino išmesta garsaus vokiečio pavardė sukėlė audrą: kodėl renkasi jį?

V. Putino išmesta garsaus vokiečio pavardė sukėlė audrą: kodėl renkasi jį?

Miestas nustatė 1,5 kilometro spindulio draudžiamą zoną, kol ugniagesiai, policija ir sprogmenų neutralizavimo ekspertai ruošėsi neutralizuoti bombą.
Evakuacijos nurodymas taikomas daliai miesto centro, taip pat sutrikdytos kai kurios viešojo transporto paslaugos.
Pasak pareigūnų, bomboje yra apie 1,35 tonos sprogstamosios medžiagos.
Vokietijoje iki šiol dažnai randama per Antrąjį pasaulinį karą nesprogusių bombų, net praėjus daugiau nei 80 metų nuo jo pabaigos.
Vokietijabombaevakuacija

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.