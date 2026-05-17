Dėl nesprogusios bombos liepta evakuotis 30 tūkst. Vokietijos miesto gyventojų

Policijos atstovas spaudai teigė, kad 1,8 t svorio bomba bus nukenksminta vėliau sekmadienį, o šiuo metu ugniagesiai tikrina, ar visi gyventojai paliko evakuacijos zoną.
HC-4000 tipo bomba buvo rasta vykdant statybos darbus miesto, kuris įsikūręs apie 40 kilometrų į šiaurės vakarus nuo Štutgarto, rytinėje dalyje.
Tiesioginio pavojaus visuomenei bomba nekelia, penktadienį pareiškime teigė miesto valdžios atstovai.
Miestas nustatė 1,5 kilometro spindulio draudžiamą zoną, kol ugniagesiai, policija ir sprogmenų neutralizavimo ekspertai ruošėsi neutralizuoti bombą.
Evakuacijos nurodymas taikomas daliai miesto centro, taip pat sutrikdytos kai kurios viešojo transporto paslaugos.
Pasak pareigūnų, bomboje yra apie 1,35 tonos sprogstamosios medžiagos.
Vokietijoje iki šiol dažnai randama per Antrąjį pasaulinį karą nesprogusių bombų, net praėjus daugiau nei 80 metų nuo jo pabaigos.