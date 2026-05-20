JAV Senate – smūgis D. Trumpui

Ši priemonė, kuri taptų retu karo metu pareikštu priekaištu pareigas einančiam vyriausiajam kariuomenės vadui, sėkmingai įveikė svarbų procedūrinį balsavimą – tai pirmas kartas, kai kurie nors iš Kongreso rūmų pateikė teisės aktą, kuriuo siekiama apriboti D. Trumpo karines operacijas prieš Teheraną nuo tada, kai daugiau nei prieš 11 savaičių prasidėjo karas.
Tačiau ši rezoliucija dar turi būti patvirtinta galutiniu balsavimu, o net jei tai ir įvyks, vis tiek susidurs su dideliais sunkumais respublikonų kontroliuojamuose Atstovų Rūmuose, kurie jau yra atmetę panašias iniciatyvas.
Be to, jei šis projektas pasiektų D. Trumpo stalą, prezidentas beveik neabejotinai jį vetuotų.
Vis dėlto balsavimas parodė, kad prezidento partijos viduje auga nerimas, nes konfliktas tęsiasi jau trečią mėnesį, jo metu eikvojamos JAV ginklų atsargos, kyla abejonių dėl karinės parengties, o oficialios išlaidų sąmatos jau viršija 30 milijardų dolerių.
Pagal šią rezoliuciją, remiantis 1973 m. Karo įgaliojimų įstatymu, priimtu po Vietnamo karo siekiant apriboti ilgalaikes karines operacijas, pradėtas be įstatymų leidėjų pritarimo, vyriausybė būtų įpareigota sustabdyti karinius veiksmus prieš Iraną, nebent Kongresas aiškiai patvirtintų šį konfliktą.
„Šis prezidentas yra lyg mažas vaikas, žaidžiantis su užtaisytu ginklu“, – prieš prasidedant balsavimui sakė Demokratų partijos Senato mažumos lyderis Chuckas Schumeris.
„Jei kada nors ir buvo tinkamas metas paremti mūsų rezoliuciją dėl karo įgaliojimų, kuria būtų siekiama išvesti karius iš karo veiksmų su Iranu, tas metas yra dabar“, – pridūrė jis.
Irano gvardija: JAV atnaujinus atakas, karas išplis gerokai už regiono ribų
Irano revoliucinė gvardija trečiadienį įspėjo, kad karas Artimuosiuose Rytuose išsiplės už šio regiono ribų, jei JAV ir Izraelis vėl pradės atakas prieš islamo respubliką.
„Jei agresija prieš Iraną pasikartos, žadėtasis regioninis karas šįkart išplis gerokai už regiono ribų ir mūsų triuškinančių smūgių jūs neatlaikysite“, – teigiama Revoliucinės gvardijos interneto svetainėje „Sepah News“ paskelbtame pareiškime.
Šis įspėjimas paskelbtas po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Vašingtonas gali vėl smogti Iranui, jei artimiausiomis dienomis nepavyks pasiekti susitarimo dėl ilgalaikio konflikto sprendimo.
Keisdamosi pasiūlymais, kaip užbaigti karą, kuris prasidėjo vasario 28 d., abi šalys tuo pačiu ėmė ir vis labiau grasinti viena kitai. Nuo balandžio 8 d. kare galioja paliaubos.
„Amerikiečiai ir sionistai priešai... turi žinoti, kad, nepaisant prieš mus surengtos ofenzyvos, kuriai buvo panaudotos visos dviejų brangiausių pasaulio armijų pajėgos, mes dar neišnaudojome visos Islamo revoliucijos galios“, – pareiškė Revoliucinės gvardijos atstovai.
Per beveik 40 dienų trukusį karą žuvo aukščiausi Irano vadovai, tarp jų – aukščiausiasis lyderis ajatola Ali Khamenei, o tai paskatino Teheraną surengti atsakomuosius raketų ir dronų išpuolius visame regione.
Antradienį D. Trumpas nustatė keleto dienų terminą, per kurį bus atnaujinti smūgiai, jei susitarimas nebus pasiektas. Dieną prieš tai jis buvo sakęs, kad Persijos įlankos arabų šalių lyderiai paskutinę akimirką paprašė jo atidėti puolimą.
„Kalbu apie dvi ar tris dienas, gal penktadienį, šeštadienį, sekmadienį, kažką panašaus, galbūt kitos savaitės pradžią – ribotą laikotarpį“, – sakė jis.
Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Araghchi socialiniame tinkle „X“ parašė, kad „grįžus prie karo įvyks dar daug daugiau netikėtumų“.
