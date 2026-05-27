Vengrijos parlamentas užkirto kelią šalies pasitraukimui iš TBT

199 narių parlamentas 133 balsais už, 37 prieš ir 5 susilaikius oficialiai panaikino įstatymą dėl pasitraukimo iš TBT. Tai padaryta likus vos kelioms dienoms iki birželio 2 d., kai turėjo įsigalioti metus trunkantis pasitraukimo procesas.
Nuo 2002 m. Hagoje įsikūręs TBT tiria pačius sunkiausius nusikaltimus – genocidą, karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui. Vengrija būtų tapusi pirmąja ir vienintele iš šio teismo pasitraukusia Europos Sąjungos (ES) šalimi.
Apie planus pasitraukti iš Romos statuto – Tarptautinio baudžiamojo teismo steigimo sutarties – Vengrija, kuriai tuo metu vadovavo V. Orbanas, paskelbė 2025 m. balandį. Gegužę šalies parlamentas sprendimą patvirtino.
V. Orbanas apie traukimąsi iš TBT paskelbė Izraelio premjero Benjamino Netanyahu vizito Budapešte metu.
TBT yra išdavęs arešto orderį B. Netanyahu dėl įtarimų karo nusikaltimais prieš palestiniečius Gazos Ruože. V. Orbanas dar prieš vizitą aiškiai pareiškė, kad Vengrija orderį ignoruos.
Sprendimą trauktis iš TBT V. Orbanas ir kiti jo vyriausybės nariai motyvavo būtent B. Netanyahu ir buvusio Izraelio gynybos ministro Yoavo Gallanto atžvilgiu išduotais arešto orderiais.
„Šis teismas degradavo iki politinio įrankio“, – atvykusio į Vengriją B. Netanyahu akivaizdoje 2025 m. balandį sakė V. Orbanas.
