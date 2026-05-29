Lenkijos prezidentas įtūžo: iš V. Zelenskio nori atimti aukščiausią šalies apdovanojimą

K. Nawrockis žiniasklaidai sakė esąs pasipiktinęs ir pasiūlė „atimti iš prezidento Zelenskio Baltojo erelio ordiną“.
„Tai taip pat rodo, kad tie, kurie teigė, jog Ukraina turėtų įstoti į Europos Sąjungą be jokių klausimų, labai klydo“, – žurnalistams sakė K. Nawrockis.
„Prezidentas Zelenskis parodė, kad Ukraina nėra morališkai pasirengusi tapti Europos šeimos dalimi, jei ji garbina Ukrainos sukilėlių armijos banditus ir žudikus“, – pridūrė jis.
Trečiadienį Ukrainos prezidentas pasirašė dekretą, kuriuo Ukrainos ginkluotųjų pajėgų dalinys pavadintas „UPA didvyriais“. V. Zelenskis šį žingsnį vadino dalimi pastangų atkurti Ukrainos kariuomenės istorines tradicijas ir pripažinti šio dalinio išskirtinius nuopelnus.
Lenkijoje UPA (Ukrainos sukilėlių armija) plačiai laikoma atsakinga už masines lenkų civilių žudynes prieškarinėje Rytų Lenkijoje, dabar priklausančioje Ukrainai, per Antrąjį pasaulinį karą.
Tačiau Ukraina teigia, kad smurtas buvo platesnio karo konflikto, kuriame dalyvavo abi pusės, dalis, ir UPA vertina pirmiausia kaip antisovietinį pasipriešinimo judėjimą, o ne kaip prieš lankus nukreiptą organizaciją.
Pakomentavo D. Tuskas
Komentuodamas šį klausimą, Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas penktadienį pareiškė, kad tiek K. Nawrockio, tiek V. Zelenskio veiksmai be reikalo paaštrino istorinius nesutarimus.
„Tikėčiausi, kad abu prezidentai neleis šioms istorinės emocijoms imti viršų ir sutelks dėmesį į sudėtingos, bet nepaprastai svarbios Lenkijos ir Ukrainos partnerystės bei bendradarbiavimo stiprinimą. Be šito pralaimėsime visi“, – sakė D. Tuskas.
Baltojo erelio ordinu V. Zelenskį 2023 m. apdovanojo tuometinis Lenkijos prezidentas Andrzejus Duda.
