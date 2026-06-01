Armėnijos ministras pirmininkas atmetė Rusijos spaudimą rengti referendumą dėl narystės ES

Pastaraisiais metais Armėnija, nusivylusi, kad Maskva jos neapsaugojo ginče su kaimynu Azerbaidžanu, ieško kitų sąjungininkų. Jos požiūris supykdė Kremlių.
V. Putinas praėjusią savaitę kritikavo Armėnijos suartėjimą su Europos Sąjunga ir paragino kuo greičiau surengti referendumą bei teigė, kad narystė ir ES, ir Maskvos vadovaujamoje Eurazijos ekonominėje sąjungoje yra nesuderinamos.
N. Pašinianas vaizdo kreipimesi per feisbuką sakė, kad rengti referendumą yra nelogiška, kol pasirinkimas tarp dviejų blokų taps neišvengiamas, kai Armėnija oficialiai pateiks paraišką dėl narystės ES arba priartės prie kandidatės statuso.
Šeštadienį Maskva konsultacijoms atšaukė savo ambasadorių Armėnijoje dėl stiprėjančių Jerevano ryšių su ES.
Dieną prieš tai V. Putinas pareiškė, kad „Ukrainos scenarijus“ prasidėjo nuo Kyjivo mėginimo įstoti į ES, ir perspėjo Armėniją nesuartėti su Briuseliu.
N. Pašinianas teigė, kad Armėnijos ir Rusijos santykiai „yra transformacijos etape“.
„Mes kuriame naujus santykius su Rusija ir esu įsitikinęs, kad mums pavyks dar ir dėl to, kad mūsų santykiai su Rusija yra atviri ir nuoširdūs“, – sakė jis.
Kremlius pirmadienį pranešė, kad V. Putinas ir N. Pašinianas kalbėjosi telefonu, tačiau paminėjo tik tai, kad jiedu aptarė praėjusią savaitę Kazachstane vykusį Eurazijos viršūnių susitikimą, per kurį V. Putinas ir paskelbė šiuos perspėjimus, bet daugiau informacijos nepateikė.
Maskva taip pat teigė, kad V. Putinas perdavė N. Pašinianui gimtadienio linkėjimus.
Armėnija, oficialiai vis dar Maskvos sąjungininkė, tebėra Eurazijos ekonominės sąjungos narė. Tačiau santykiai smarkiai pablogėjo, kai Azerbaidžanas 2023 m. karine jėga perėmė tuomet ginčijamą Kalnų Karabacho regioną, dėl to iš ten išvyko etniniai armėnai.
Jerevanas kaltina Rusiją negebėjimu apsaugoti Armėniją ir 2024 m. įšaldė savo dalyvavimą Maskvos vadovaujamuose saugumo susitarimuose.
