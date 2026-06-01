Niujorko meras Z. Mamdani sulaukė griežtos kritikos už tai, kad boikotavo Izraelio dienos paradą

Meras nusprendė „atsukti nugarą dešimtims tūkstančių žydų bei Izraelio rėmėjų“, – Niujorke pareiškė Izraelio ambasadorius JT Danny‘is Danonas. Tūkstančiai žmonių sekmadienį su Izraelio vėliavomis, mėlynai baltais balionais ir marškinėliais su užrašu „I love Israel“ žygiavo Manhatano gatvėmis.
„Aš jau per rinkimų kampaniją sakiau, kad nedalyvausiu parade. Ir labai aiškiai pareiškiau savo nuomonę apie Izraelio vyriausybę“, – sakė Z. Mamdani, komentuodamas savo sprendimą.
Niujorkas yra maždaug milijono žydų gyventojų gimtinė. Tai didžiausia žydų miesto bendruomenė pasaulyje už Izraelio ribų. Paradas nuo septintojo dešimtmečio paprastai vyksta kasmet.
JAV demokratas Z. Mamdani yra vienas žinomiausių propalestiniečių politikų JAV. Jis kaltina Izraelį sistemingai pažeidinėjant palestiniečių teises, kalba apie apartheidą ir „genocidu“ vadina Izraelio veiksmus Gazos Ruože. Jis pasmerkė islamistinio „Hamas“ judėjimo išpuolį prieš Izraelį 2023 m. spalio 7 d., pavadindamas jį „siaubingu karo nusikaltimu“, ir ne kartą teigė esąs už lygias teises izraeliečiams ir palestiniečiams.
Buvęs Izraelio ministras pirmininkas Naftalis Bennettas Z. Mamdani sprendimą pavadino „bailiu“.
„Vadovavimas reiškia atstovauti visiems niujorkiečiams, įskaitant žydus, kurie šį miestą vadina savo namais“, – rašė jis tinkle „X“. Paradas esą skirtas švęsti ne Izraelio vyriausybę, o Izraelį, kaip „žydų tautos tėvynę, vienintelę žydų valstybę pasaulyje ir pasididžiavimo, prieglobsčio bei priklausymo jausmo milijonams žydų šaltinį“, rašė N. Bennettas.
Dėl dabartinės politinės situacijos Artimuosiuose Rytuose ir išaugusio antisemitizmo Niujorko policijos komisarė Jessica Tisch paskelbė, kad per paradą buvo sutelktos gausiausios policijos pajėgos renginio istorijoje.