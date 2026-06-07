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Netoli festivalio JAV – šaudynės: sužeisti mažiausiai 12 žmonių

2026 m. birželio 7 d. 10:13
Šeštadienį per susišaudymą netoli bendruomenės festivalio vietos Tolede (JAV Ohajo valstija) šūviai sužeidė mažiausiai 12 žmonių, įtariamieji dar nesulaikyti, pranešė policija.
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Pareigūnai šukavo teritoriją, ieškodami įtariamųjų, apklausdami liudininkus ir tikrindami mobiliaisiais telefonais užfiksuotą vaizdo medžiagą, kai netoli „Old West End“ festivalio vietos, kaip manoma, mažiausiai du žmonės apsikeitė šūviais.
„Kulkos pataikė į 12 žmonių (…) du iš jų yra kritinės būklės“, – žurnalistams sakė Toledo policijos viršininko pavaduotojas Josephas Heffernanas ir pridūrė, kad įtariamieji kol kas nesulaikyti.
Jis teigė, kad atrodo, jog dalyvavo bent du šauliai ir kad jie „tikriausiai šaudė vienas į kitą“.

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Vyko aktyvi paieška, o pareigūnai prašė bendruomenės narių pateikti bet kokią informaciją, kuri galėtų padėti surasti šaulius.
Policijos leitenantas Danas Gerkenas nurodė, kad vidutinis nukentėjusiųjų amžius yra maždaug dvidešimt keleri metai. Jis pareiškė susirūpinimą dėl smurto masto.
„Pašauta 12 žmonių, tai didžiausias… esu buvęs daugybėje įvykio vietų, tačiau čia buvo aiškiai perlenkta“, – kalbėjo D. Gerkenas.
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„Old West End“ festivalis yra populiarus kasmetinis susibūrimas, kurio metu istoriniame Toledo rajone skamba gyva muzika, vyksta vakarėliai ir ekskursijos. Šaudynių metu susibūrime buvo sutelktos didelės policijos pajėgos, teigė pareigūnai.
Jungtinėse Valstijose apstu šaunamųjų ginklų, o nuo šautinių žaizdų visoje šalyje kasmet miršta tūkstančiai žmonių.
JAVFestivalisšaudynės

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