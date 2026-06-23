D. Trumpas vėl sukritikavo sąjungininkes dėl nepakankamos paramos JAV

D. Trumpas paminėjo Didžiąją Britaniją, Vokietiją ir Italiją.
„Mes prašėme jų ateiti (į pagalba), tačiau jos nepadėjo“, – kalbėjo prezidentas. Konkrečiau jis nieko nedetalizavo.
JAV vyriausybės atstovai jau prieš tai ne kartą kaltino NATO sąjungininkes, kad šios nepakankamai parėmė JAV kare su Iranu.
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D. Trumpas dabar taip pat netiesiogiai suabejojo Amerikos saugumo įsipareigojimais Europai. JAV išleidžia šimtus milijonų dolerių, kad apsaugotų Europos valstybes nuo Rusijos, sakė jis. Jei sąjungininkai nenori padėti Jungtinėms Valstijoms palyginti nedideliuose reikaluose, Vašingtonas esą ateityje taip pat gali pasakyti „ne“.
NATO generalinis sekretorius M. Rutte nuo antradienio iki ketvirtadienio turėtų lankytis Vašingtone. Be kita ko, planuojamas jo susitikimas su D. Trumpu Baltuosiuose rūmuose. Taip pat numatyti pokalbiai su kitais aukštais vyriausybės atstovais.