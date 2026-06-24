PasaulisĮvykiai

JAV Kongresas sudavė simbolinį smūgį Trumpui dėl karo su Iranu

2026 m. birželio 24 d. 08:01
JAV Senatas antradienį priėmė daugiausia simbolinę rezoliuciją, raginančią nutraukti prezidento Donaldo Trumpo karą su Iranu. Tai dar vienas smūgis Baltiesiems rūmams, mėginantiems derėtis dėl ilgalaikio susitarimo su Teheranu.
Daugiau nuotraukų (1)
Anksčiau Atstovų rūmų priimta priemonė, kuriai Senatas pritarė 50 balsų prieš 48, įpareigoja D. Trumpą išvesti JAV pajėgas iš karo veiksmų su Iranu.
Ši priemonė yra bendro pobūdžio rezoliucija ir neteikiama D. Trumpui pasirašyti, jos teisinė galia ginčytina. Tačiau tai, kad ji buvo priimta, vis tiek rodo, kad abeji Kongreso rūmai pasisakė prieš konfliktą, prasidėjusį JAV ir Izraelio smūgiais Iranui vasario pabaigoje. Jie sukrėtė pasaulines energijos rinkas ir peraugo į platesnį karą regione, apėmusį Libaną ir Persijos įlankos valstybės.
Vėliau antradienį D. Trumpas sukritikavo balsavimą savo „Truth Social“ platformoje, pavadinęs jį „ne laiku suplanuotu ir beprasmiu“.
Susiję straipsniai
Danija prisijungs prie misijos, skirtos atnaujinti laivybą Hormuzo sąsiauryje

Danija prisijungs prie misijos, skirtos atnaujinti laivybą Hormuzo sąsiauryje

V. Zelenskiui – netikėtas D. Trumpo patarimas dėl Rusijos

V. Zelenskiui – netikėtas D. Trumpo patarimas dėl Rusijos (4)

M. Rubio: JAV nesutiks su rinkliavomis ar mokesčiais Hormuzo sąsiauryje

M. Rubio: JAV nesutiks su rinkliavomis ar mokesčiais Hormuzo sąsiauryje

„Šie senatoriai tik apsunkino mano darbą, bet aš jį atliksiu, vienaip ar kitaip, nes aš visada jį atlieku!“ – parašė D. Trumpas.
Balsavimas įvyko tuo metu, kai D. Trumpo administracija deda diplomatines pastangas per 60 dienų pasiekti galutinį susitarimą su Teheranu.
Balsavimą inicijavo Senato demokratų lyderis Chuckas Schumeris, kad respublikonai galėtų oficialiai pareikšti savo poziciją, keliems D. Trumpo sąjungininkams pareiškus susirūpinimą dėl karo ir prezidento pirminio susitarimo jį užbaigti.
„Respublikonai gali reikšti nepasitenkinimą dėl D. Trumpo karo, jo slaptumo ir pražūtingo susitarimo su Iranu kiek tik nori už uždarų durų, bet vienintelis būdas užtikrinti, kad šis karas baigtųsi kartą ir visiems laikams, yra respublikonams veikti“, – prieš balsavimą sakė Ch. Schumeris.
Anksčiau rezoliuciją patvirtino respublikonų kontroliuojami Atstovų rūmai. Už ją balsavo visi demokratai ir keturi respublikonai. Tai buvo retas nukrypimas nuo D. Trumpo nuomonės karo ir nacionalinio saugumo klausimais.
Demokratai teigia, kad D. Trumpas pažeidė Konstituciją, pradėjęs karo operacijas prieš Iraną be Kongreso pritarimo.
Irano Izraelio karassenatasJAV Senatas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.