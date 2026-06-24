JAV Kongresas sudavė simbolinį smūgį Trumpui dėl karo su Iranu

Anksčiau Atstovų rūmų priimta priemonė, kuriai Senatas pritarė 50 balsų prieš 48, įpareigoja D. Trumpą išvesti JAV pajėgas iš karo veiksmų su Iranu.
Ši priemonė yra bendro pobūdžio rezoliucija ir neteikiama D. Trumpui pasirašyti, jos teisinė galia ginčytina. Tačiau tai, kad ji buvo priimta, vis tiek rodo, kad abeji Kongreso rūmai pasisakė prieš konfliktą, prasidėjusį JAV ir Izraelio smūgiais Iranui vasario pabaigoje. Jie sukrėtė pasaulines energijos rinkas ir peraugo į platesnį karą regione, apėmusį Libaną ir Persijos įlankos valstybės.
Vėliau antradienį D. Trumpas sukritikavo balsavimą savo „Truth Social“ platformoje, pavadinęs jį „ne laiku suplanuotu ir beprasmiu“.
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„Šie senatoriai tik apsunkino mano darbą, bet aš jį atliksiu, vienaip ar kitaip, nes aš visada jį atlieku!“ – parašė D. Trumpas.
Balsavimas įvyko tuo metu, kai D. Trumpo administracija deda diplomatines pastangas per 60 dienų pasiekti galutinį susitarimą su Teheranu.
Balsavimą inicijavo Senato demokratų lyderis Chuckas Schumeris, kad respublikonai galėtų oficialiai pareikšti savo poziciją, keliems D. Trumpo sąjungininkams pareiškus susirūpinimą dėl karo ir prezidento pirminio susitarimo jį užbaigti.
„Respublikonai gali reikšti nepasitenkinimą dėl D. Trumpo karo, jo slaptumo ir pražūtingo susitarimo su Iranu kiek tik nori už uždarų durų, bet vienintelis būdas užtikrinti, kad šis karas baigtųsi kartą ir visiems laikams, yra respublikonams veikti“, – prieš balsavimą sakė Ch. Schumeris.
Anksčiau rezoliuciją patvirtino respublikonų kontroliuojami Atstovų rūmai. Už ją balsavo visi demokratai ir keturi respublikonai. Tai buvo retas nukrypimas nuo D. Trumpo nuomonės karo ir nacionalinio saugumo klausimais.
Demokratai teigia, kad D. Trumpas pažeidė Konstituciją, pradėjęs karo operacijas prieš Iraną be Kongreso pritarimo.
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