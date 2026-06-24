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Prieš NATO viršūnių susitikimą E5 sunkiasvorės F. Merzo kvietimu renkasi Berlyne

2026 m. birželio 24 d. 14:00
Likus dviem savaitėms iki NATO viršūnių susitikimo Turkijoje, trečiadienį Berlyne, Vokietijos kanclerio Friedricho Merzo kvietimu, susitinka penkių stipriausių Europos šalių lyderiai.
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Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni, Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas ir Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Keiras Starmeris, šią savaitę paskelbęs, kad atsistatydina, dalyvaus diskusijose, per kurias daugiausia dėmesio veikiausiai bus skiriama tolesnei paramai Ukrainai, Europos vaidmeniui po konflikto su Iranu ir naštos pasidalijimui tarp NATO valstybių.
Tai pirmasis E5 šalių susitikimas aukščiausiuoju lygiu nuo pastarojo karinio Aljanso viršūnių susitikimo Hagoje 2025 m. birželį.
Grupę sudaro keturios Europos valstybės, Didžiojo septyneto (G7) narės, ir Lenkija, turinti sieną su Rusija ir laikanti save Rytų Europos valstybių interesų atstove. Viršūnių susitikime Nyderlanduose taip pat dalyvavo Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
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Prieš susitikimą su D. Trumpu NATO vadovas M. Rutte pabrėžė Europos paramą JAV per karą su Iranu

Prieš susitikimą su D. Trumpu NATO vadovas M. Rutte pabrėžė Europos paramą JAV per karą su Iranu

Europiečių diplomatinėms pastangoms užbaigti karą Ukrainoje iki šiol vadovavo E3 –Vokietija, Prancūzija ir Didžioji Britanija, tačiau sulaukė Italijos ir Lenkijos kritikos. Tikėtina, kad būsimas grupės formatas taip pat bus diskusijų tema Berlyne.
Tikimasi, kad NATO generalinis sekretorius Markas Rutte internetu prisijungs prie susitikimo iš Vašingtono, kur trečiadienį turėtų susitikti su JAV prezidentu Donaldu Trumpu. Jų derybos dėl Europos indėlio į kolektyvinę gynybą bus sudėtingos.
JAV vadovybę taip pat nuvylė NATO sąjungininkių paramos stoka per karą su Iranu. Prancūzija, Didžioji Britanija ir Vokietija tikisi tai atsverti dislokuodamos minų paieškos įrenginius ir karo laivus, kad užtikrintų didesnį saugumą Hormuzo sąsiauryje, skiriančiame Iraną ir Omaną, jei paliaubos tęsis.
NATO aukščiausiojo lygio susitikimas numatytas liepos 7–8 d. Turkijos sostinėje Ankaroje.
NATO (Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacija)Friedrichas MerzasVokietija
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