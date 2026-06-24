TATENA vadovas: atliksime inspekcijas Irano branduoliniuose obektuose

„Ar tai įvyks poryt, kitą savaitę ar po dešimties dienų, yra svarbus, tačiau ne esminis klausimas. Tai įvyks“, – trečiadienį spaudos konferencijoje Japonijoje pabrėžė R. Grossis.
Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas Esmaeilis Baqaei antradienį Teherane pareiškė, kad šiuo metu neplanuojamos TATENA inspekcijos per karą apgadintuose branduoliniuose objektuose. Tarp jų yra objektai, kuriuose laikomas beveik branduoliniam ginklui pasigaminti tinkamas uranas.
TATENA vadovas tuo tarpu atkreipė dėmesį į JAV ir Irano memorandumą, kuriuo remiantis, uranas, prižiūrint TATENA, turės būti bent jau praskiestas. Dėl to susitarė Irano ir JAV vadovai.
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„Savaime suprantama, kad dėl to turėsime atlikti inspekcijas“, – pažymėjo R. Grossis. Jis pridūrė, kad inspekcijos bus vykdomos bendradarbiaujant su Irano vyriausybe.
Pirmadienį JAV viceprezidentas J. D. Vance‘as paskelbė, kad Iranas leis grįžti į šalį JT branduoliniams inspektoriams. Kol kas atitinkamo tvarkaraščio dar nėra. Tuo tarpu Irano ambasadorius JT Ali Bahreini sakė, kad Teheranas dar nepritarė inspektorių nusiuntimui stebėti branduolinės veiklos. Ar inspektoriai vėl vyks į Iraną, yra darbo grupės, kuri dar tik susirinks, derybų objektas, pridūrė jis.
TATENA duomenimis, Iranas turi 440 kg smarkiai prisodrinto urano, kurio grynumo laipsnis siekia apie 60 proc. Prisodrinus uraną iki 90 proc., tokio kiekio, anot ekspertų, pakaktų kelioms branduolinėms bomboms pasigaminti. Teheranas neigia tokius planus ir pagrindų susitarime taip pat įsipareigojo nekurti ir neįsigyti branduolinio ginklo.
IranasTarptautinė atominės energetikos agentūra (TATENA)branduolinis saugumas
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