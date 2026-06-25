„Aš ketinu grąžinti šį apdovanojimą. Tai bus mano požiūrio į Ukrainos elitą išraiška ir lojalumo prezidentui Karoliui Nawrockiui ženklas, nes tokie veiksmai šiandien yra būtini“, – žurnalistams aiškino J. Kaczynskis.
Jis tikino pirmenybę teikiantis tolesnės įtampos eskalacijos su Ukraina išvengimui, tačiau tvirtino, kad „konfliktą eskaluoja kita pusė“.
2022 m. birželio mėn. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis apdovanojo J. Kaczynskį II laipsnio Išmintingojo kunigaikščio Jaroslavo ordinu. Šis apdovanojimas yra vienas aukščiausių Ukrainos valstybinių apdovanojimų ir suteikiamas Ukrainos piliečiams, užsieniečiams bei asmenims be pilietybės už išskirtinius nuopelnus Ukrainos valstybei ir tautai.
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Praėjusią savaitę Lenkijos prezidentas Karolis Nawrockis atšaukė jo pirmtako V. Zelenskiui suteiktą Baltojo erelio ordiną. Tai buvo Lenkijos prezidento atsakas į Ukrainos prezidento dekretą, kuriuo karinis dalinys buvo pavadintas Ukrainos sukilėlių armijos (UPA), kurią Lenkija laiko atsakinga už masines Lenkijos civilių žudynes Antrojo pasaulinio karo metu, vardu.
1943–1945 m. UPA nužudė tūkstančius Lenkijos civilių Voluinėje – Ukrainos regione, kuris iki Antrojo pasaulinio karo priklausė Lenkijai.
Tačiau kai kurie Ukrainos gyventojai aukština UPA už jos pasipriešinimą tiek naciams, tiek sovietams, siekiant sukurti Ukrainos valstybę.
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