M. Rubio apgailestauja, kad Italija atšaukė vizitą į JAV

JAV prezidentas Donaldas Trumpas anksčiau šį mėnesį teigė, kad Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni labai norėjo su juo nusifotografuoti. JAV lyderio teiginiai papiktino Romą ir paskatino užsienio reikalų ministrą atsisakyti planų vykti į JAV.
„Gaila, kad toks renginys buvo nutrauktas“, – žurnalistams per vizitą Bahreine sakė M. Rubio.
„Maniau, kad jie vis tiek turėjo atvykti, bet, nepaisant to, esame parengę pasirašymui kelias sutartis. Mes vis tiek jas netrukus pasirašysime. Tiesiog rasime vietą, kur tai galėtume padaryti“, – pridūrė jis.
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Italijos užsienio reikalų ministras Antonio Tajani anksčiau šią savaitę turėjo vykti į Majamį dalyvauti verslo konferencijoje kartu su M. Rubio, tačiau Valstybės departamentas patvirtino, kad renginys buvo atšauktas.
D. Trumpas ir G. Meloni pastaraisiais mėnesiais viešai susiginčijo, kai JAV prezidentas kritikavo Italiją, kad ši neparėmė JAV veiksmų Irane.
„Mūsų santykiai su Italija tęsiasi netrukdomai (...) visais lygmenimis. Akivaizdu, kad prezidentas yra labai nusiminęs“, – sakė M. Rubio.
„Jis mano, kad ne tik Italija, bet ir kitos Europos šalys, tuo metu, kai susidūrėme su grėsme ne tik mums, bet ypač Europai, nesiėmė veiksmų ir nepadarė pakankamai“, – sakė JAV valstybės sekretorius ir pridūrė esąs tikras, kad šie klausimai vėl bus iškelti NATO viršūnių susitikime Turkijoje kitą mėnesį.