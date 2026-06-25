Švedijos ministrė į ES derybas atsinešė kūdikį

Romina Pourmokhtari į ministrų derybas Liuksemburge atvyko su trijų mėnesių sūnumi Adamu nešioklėje ir ją lydinčiu padėjėju, stūmusiu vaikišką vežimėlį. Ji yra dar viena vieša asmenybė, griaunanti nusistovėjusias motinystės ir darbo tradicijas.
„Džiaugiuosi galėdama būti pavyzdžiu, kad nereikia rinktis tarp buvimo aktyvia ministre ir motina“, – žurnalistams sakė 30-metė, kol Adamas ilsėjosi jai ant krūtinės.
„Yra daug dalykų, dėl kurių Europa yra nuostabi vieta gyventi. Vienas iš jų yra būtent tai, kad galime dalyvauti susitikimuose ir rūpintis vaiku“, – kalbėjo ji.
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Jos kolegė iš Prancūzijos Monique Barbut nedelsdama įteikė jai dovaną – kūdikio kombinezoną.
Vieno ES pareigūno teigimui, atrodo, jog tai pirmas kartas, kai į vieną iš bloko ministrų susitikimų buvo atsineštas kūdikis.
Motinoms kyla ypač didelis iššūkis suderinti darbą ir vaikų priežiūrą, o tyrimai rodo, kad vaiko susilaukusios moterys linkusios prarasti paaukštinimus, karjeros galimybes ir didesnes pajamas.
Ispanijos klimato ministrė Sara Aagesen socialinės žiniasklaidos įraše palankiai įvertino R. Pourmokhtari sprendimą atsinešti į aplinkosaugos derybas mažąjį Adamą.
„Tai geriausias pavyzdys, kodėl čia esame – šiandien dirbame, kad paliktume geresnę planetą tiems, kurie ją paveldės rytoj“, – parašė ji ir pridėjo motinos ir vaiko nuotrauką iš susitikimo.
Europos Parlamentas, siekdamas palengvinti moterų įstatymų leidėjų gyvenimą, neseniai pakeitė vidaus taisykles ir suteikė naujoms motinoms teisę balsuoti pagal įgaliojimą.
R. Pourmokhtari nėra pirmoji politikė, pabrėžianti motinystės sunkumus.
2018 m. buvusi Naujosios Zelandijos lyderė Jacinda Ardern buvo giriama už tai, kad į Jungtinių Tautų Generalinę Asamblėją atsinešė trijų mėnesių dukrą Neve. Tai buvo pirmasis kūdikio pasirodymas organizacijos istorijoje.
Metais anksčiau Larissa Waters įėjo į Australijos politinę istoriją, tapusi pirmąja moterimi, žindžiusia naujagimį šalies parlamente.
J. Ardern yra tik antroji ministrė pirmininkė, pagimdžiusi eidama pareigas. Prieš tai 1990 m. eidama pareigas kūdikio susilaukė Pakistano premjerė Benazir Bhutto.