Latvijos teismas nuteisė vyrą ir moterį kalėti už šnipinėjimą Rusijai

Rygos miesto teismas pripažino Svetlaną Nikolajevą ir taksi vairuotoją Sergejų Sidorovą kaltais dėl įslaptintos informacijos rinkimo Rusijai ir skyrė atitinkamai penkerių ir šešerių metų laisvės atėmimo bausmes. Nuosprendis dar nėra galutinis.
S. Sidorovas, anksčiau kitoje byloje teistas už šnipinėjimą, buvo kaltinamas paprašęs kito kalinio sužinoti kitų šnipinėjimu įtariamų asmenų pavardes. Vėliau jis gavo trijų asmenų asmens duomenis, juos perdavė S. Nikolajeva kelionės į Rusiją metu.
Latvija, Europos Sąjungos ir NATO narė, rytuose ribojasi su Rusija ir jos sąjungininke Baltarusija.