„Christopher Street Day“ – Vokietijoje plačiai vartojamas terminas, reiškiantis „Pride“ šventes, – pavadintas pagal Niujorko gatvę, kurioje 1969 m. įvykęs „Stonewall“ sukilimas tapo lemiamu momentu šiuolaikiniame LGBTQ+ teisių judėjime.
Daugiau nei 200 grupių dalyvavo parade per Bavarijos sostinę. Policijos duomenimis, eitynėse dalyvavo apie 30 000 žmonių, o stebėti susirinko maždaug 200 000 žiūrovų.
Organizatoriai tikėjosi, kad po eitynių gatvės festivalyje apsilankys daugiau nei 300 000 lankytojų.
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CSD Miuncheno atstovas Conradas Breyeris teigė, kad iki popietės nebuvo pranešta apie jokius rimtus su karščiu susijusius incidentus.
Atsižvelgdami į karštą orą, organizatoriai įrengė geriamojo vandens punktus ir vandens purškimo vietas, o policija ragino žiūrovus ieškoti pavėsingų vietų palei maršrutą. Popietę Miunchene temperatūra pakilo iki 36 laipsnių Celsijaus.
Šių metų renginys vyko pagal šūkį „Mūsų įvairovė. Mūsų stiprybė“, o LGBTQ+ bendruomenės nariai pasisakė už lygias teises ir matomumą.
Paradas buvo trijų dienų festivalio, kurio metu vyko koncertai, karaokė, politinės diskusijos ir vakarėliai, dalis. Renginio globėju buvo Miuncheno meras ir Žaliųjų partijos narys Dominikas Krause, kuris atvirai prisipažįsta esąs gėjus.
Organizatoriai teigė, kad šventės taip pat buvo skirtos kovoti su vis dažnėjančiais prieš LGBTQ+ nukreiptais incidentais. Pagal konsultavimo centro „Strong!“ duomenis, pernai Bavarijoje tokių atvejų skaičius išaugo nuo 289 iki 413.