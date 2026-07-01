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Airija rotacijos tvarka perima pirmininkavimą ES

2026 m. liepos 1 d. 07:55
Airija trečiadienį rotacijos tvarka perėmė pirmininkavimą Europos Sąjungai (ES) – šios salų valstybės pareigūnai iki metų pabaigos pirmininkaus ministrų posėdžiams ir tarpininkaus šalių narių ginčuose.
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Pagrindinis šešis mėnesius truksiančios Airijos kadencijos prioritetas bus derybos dėl kito ilgalaikio 2028–2034 m. ES biudžeto. Tikslas yra susitarti iki metų pabaigos, tačiau šalys narės vis dar laikosi skirtingų nuomonių dėl pasiūlymo.
Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas yra pavadinęs dabartinį projektą „neįkandamu“ ir „nesubalansuotu“. Pasiūlyme numatytas bendras 1,73 trln. eurų biudžetas, pakoreguotas atsižvelgiant į infliaciją.
Manoma, kad vyks tolesnės sudėtingos derybos dėl tokių klausimų, kaip vaikų apsauga internete, ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos reforma ir skaitmeninio euro įvedimas.
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Prieš tai šešis mėnesius pirmininkavo Kipras. Apie 5,4 mln. gyventojų turinti Airija į Europos Bendriją įstojo 1973 m. ir pirmininkavimo imasi jau aštuntą kartą.
Airijos ministras pirmininkas Micheálas Martinas prasidedant pirmininkavimui pareiškė, kad Airija perima šį vaidmenį kritinę akimirką Europai, ir paminėjo aukštas energijos kainas, kurių augimą paskatino karai Ukrainoje ir Artimuosiuose Rytuose.
Pasak jo, Airija teiks pirmenybę pastangoms stiprinti Europos ekonomikos konkurencingumą, apsaugoti pagrindines ES vertybes ir užtikrinti piliečių saugumą.
Europos Sąjunga (ES)Airija

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