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Iš Prancūzijos – smūgis Kremliui: su Rusija siejamam tanklaiviui skyrė 1 mln. eurų baudą

2026 m. liepos 2 d. 16:11
Prancūzijos prokurorai ketvirtadienį pranešė, kad gegužę šalyje sulaikyto su Maskva siejamo tanklaivio savininkui skirta milijono eurų bauda.
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Manoma, kad šis laivas priklauso laivynui, gabenančiam Rusijos naftą pažeidžiant Vakarų sankcijas, įvestas dėl Maskvos invazijos į Ukrainą.
Pagal susitarimą dėl kaltės pripažinimo tanklaiviui „Tagor“ „bus leista išplaukti iš Prancūzijos teritorinių vandenų“, sakė prokuroras Stephane‘as Kellenbergeris, kalbėdamas apie laivą, nubaustą už plaukimą be galiojančios vėliavos ir už įsakymų nevykdymą.
Laivo savininkė – Maršalo Salose registruota bendrovė – pripažino kaltę ir buvo nubausta vakarų Prancūzijos miesto Bresto teisme, pritaikant supaprastintą procesą su kaltės pripažinimu.
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Laivo savininkas stengsis „kuo greičiau gauti naują, teisėtą vėliavą“, – sakė prokuroras.
Dėl JAV ir ES sankcijų tanklaivis „Tagor“ keletą kartų keitė vėliavas ir plaukiojo tai su Madagaskaro, tai su Maršalo Salų ar Panamos vėliavomis.
Tai buvo ketvirtas su Maskva susijęs tanklaivis, kurį Prancūzija sulaikė jūroje nuo 2025 m. rugsėjo mėnesio. Penktasis tanklaivis „Deliver“ praėjusį mėnesį buvo sulaikytas prie Sicilijos krantų. Ketvirtadienį laivas tebebuvo sulaikytas pietryčių Prancūzijoje.
Keletas Vakarų šalių dėl 2022 m. Rusijos invazijos į Ukrainą įvedė sankcijas šimtams laivų, priklausančių Rusijos „šešėliniam laivynui“.
Kremlius su Maskva susijusių laivų sulaikymą lygina su „tarptautiniu piratavimu“.
PrancūzijatanklaivisRusijos karinis laivas
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